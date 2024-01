Avete da sempre sognato un tour degli NSYNC e dei Backstreet Boys insieme, dal sapore nostalgico e ricco di hit? Ebbene, è diventato realtà ma solo… in parte. Già, perché ci sarà solo un componente degli NSYNC (per la precisione Joey Fatone) e un membro dei Backstreet Boys (ovvero Aj McLean) per cantare sul palco tutte le hit più famose della boyband di cui facevano (fanno?) parte e che hanno conquistato le vette delle classifiche di tutto il mondo. Per il momento, il tour riguarderà solo in Nord America, come recentemente annunciato via social. Rassegniamoci, insomma.

“A legendary night” – una notte leggendaria – promettono i due volti di due dei gruppi più famosi, ancora oggi.

Le due icone pop uniranno le forze per eseguire insieme coreografie e una varietà di successi degli anni ’90 e ’00, accompagnati da una band di sette elementi. Il cantante dei Backstreet Boys e il cantante degli *NSYNC (entrambi 46enni, oggi) faranno il loro mini tour attraverso il Nord America questa primavera. Il numero limitato di date inizierà il 15 marzo a Temecula, in California, e dopo un ulteriore show a Rancho Mirage, in California, viaggeranno verso la costa orientale. Lì saliranno sul palco per una serie di spettacoli a Wallingford, Connecticut, Boston e Newark, New Jersey prima di concludere con tre concerti in tutta la Florida.

Ma non ci saranno solo i brani più celebri interpretati live sul palco (solamente da solo 2, ricordiamolo) ma “anche momenti divertenti” e “conversazioni intime di storie mai raccontate prima del loro tempo on the road”, secondo un comunicato stampa condiviso insieme all’annuncio dei due cantanti.

Joye Fatone ha detto:

“Conosco AJ da quando conosco i membri della mia band. Abbiamo lavorato insieme in passato su progetti unici qua e là, ma non abbiamo mai avuto l’opportunità di creare qualcosa insieme. Questo tour offre abbiamo la possibilità di combinare il meglio di entrambi i mondi musicali. Spero che i nostri fan siano pronti per uno spettacolo che li porterà in un viaggio attraverso la magia di *NSYNC, Backstreet Boys e tutto ciò che c’è in mezzo. Questo spettacolo è incentrato sul divertimento e sui ricordi e non vediamo l’ora di condividere questo momento con il pubblico di tutto il Paese”

Gli fa eco, con la medesima gioia, anche Aj McLean che ha aggiunto:

“Sono così entusiasta di partire per questo giro di appuntamenti con il mio amico Joey. L’occasione perfetta per ascoltare le vecchie hit preferite e condividere alcune nuove canzoni speciali che i nostri fedeli fan saranno i primi ad ascoltare!”

Il loro tour “in due” arriva diversi mesi dopo che hanno collaborato per un’apparizione allo speciale evento live di Fatone “Joey Fatone & Friends’ Welcome to Tampa 90s Party”, che si è tenuto a Tampa, in Florida, lo scorso settembre.

Insomma, per un vero e proprio joint tour bisognerà ancora aspettare. Se mai ci sarà…