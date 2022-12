Gli Airbourne sono un gruppo hard rock australiano nato a Warrnambool, Victoria, alla fine del 2003. I componenti che hanno fondato la band sono Joel O’Keeffe alla voce solista e alla chitarra solista, suo fratello minore Ryan O’Keeffe alla batteria e David Roads alla chitarra ritmica e cori. Sono stati raggiunti da Justin Street a metà del 2004. Roads lasciato amichevolmente nel 2017, Mathew Harrison si è unito nel 2018 e dopo un breve mandato è stato sostituito da Jarrad Morrice alla chitarra ritmica e ai cori nel 2022. Il primo disco degli Airbourne, Runnin ‘Wild (2007), ha raggiunto la top 30 della ARIA Albums Chart. È apparso nella classifica degli album del Regno Unito e nella Billboard 200 degli Stati Uniti. Il loro secondo album, No Guts. No Glory. (2010) ha raggiunto la top 20 della classifica ARIA, la top 40 nel Regno Unito, la top 5 in Germania ed è apparso anche nella Billboard 200. Anche il loro terzo album in studio, Black Dog Barking (2013) ha raggiunto la top 5 in Germania. Nel 2016, gli Airbourne hanno pubblicato il loro quarto album, Breakin’ Outta Hell, che ha raggiunto la terza posizione in Germania. Boneshaker (2019), il quinto album in studio della band, è apparso nella top 10 tedesca. Qui sotto potete leggere le informazioni sui biglietti ancora disponibili e la scaletta del concerto in programma a Milano, all’Alcatraz, lunedì 5 dicembre 2022.

Airbourne, Milano, 5 dicembre 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti degli Airbourne all’Alcatraz di Milano, lunedì 5 dicembre 2022, al prezzo di 40,25 euro. Clicca qui per l’acquisto e per tutte le informazioni.

Airbourne, Milano, 5 dicembre 2022, scaletta del concerto

Ready to Rock

Too Much, Too Young, Too Fast

Firepower

Girls in Black

Back in the Game

Burnout the Nitro

Boneshaker

Bottom of the Well

Breakin’ Outta Hell

It’s All for Rock ‘n’ Roll

Stand Up for Rock ‘n’ Roll

Live It Up

Rock ’n’ Roll for Life

Runnin’ Wild