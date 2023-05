Dopo tre anni di assenza dalla scena, l’Imperatore – unica voce del popolo – aspetterà tutti i suoi proseliti per festeggiare la quinta adunata dei Sodali di Feudalesimo e Libertà: sarà una serata di musica, spettacoli, cucina e goliardate suddivisa in 4 aree tematiche!

Il poster qui sopra riassume tuttele alte personalità presenti al festival, ma prima di addentrarci nei dettagli, ecco un veloce riassunto:

V ADUNATA “FEUDALESIMO E LIBERTÀ”

Sabato 13 maggio @ Live Club, Trezzo sull’Adda (MI)

Apertura porte: 14.30

Costo biglietto: 23 euro + diritti di prevendita (disponibili su Ticketone)

Sito ufficiale Adunata 2023, con orari e le informazioni aggiornate: 2023.adunata.live

Adunata Feudalesimo e Libertà 2023: il programma completo, band e ospiti

– Palco Imperatore area interna

Stage principale che vedrà esibirsi la maggior parte dei concerti. Oltre a TG FEL, “Mr. Feudo” e “Miglior Costume”, questi gli artisti che si esibiranno sul palco:

BARDOMAGNO I menestrelli di Feudalesimo e Libertà saranno headliner dell’Adunata 2023. Reduci da un tour club di grande successo porteranno sul palco, tra gli altri, anche i brani del nuovo lavoro “Li Bardi Son Tornati in Locanda”.

GLI ATROCI Formazione unica tra heavy metal e ironia anch’essi headliner della serata: dopo l’ormai storico show all’Adunata del 2018 in cui suonarono per la prima volta “Sottosegretari alla presidenza della Repubblica del true metal” scritta con i Nanowar Of Steel, eccoli di nuovo protagonisti del raduno;

DUO BUCOLICO Dalla Romagna con furore ludico suoneranno canzoni di “cantautorato illogico d’avanguardia” con uno stile inconfondibile, ebbro ed ironico, per uno show tra improvvisazione e libertà;

LONGOBARDEATH Hard Rock & Roll band da Milano che festeggerà i suoi 30 anni d’attività con un concerto speciale;

ADHRAS in uno spettacolo divulgativo dal titolo: “Il Medioevo e i falsi miti dell’arte dell’armi”;

BLODIGA SKALD Formazione folk metal romana che porterà live la propria “musica orchesca”.

– Hosteria area interna:

Zona adibita ad attività non soltanto musicali ma anche ricreative, che vanta come evento di punta il “DISCO METAL DJ SET” dei NANOWAR OF STEEL in chiusura serata per un DJ METAL da non perdere. Dal vivo anche BLACK SAILS BAND, folk & Grog Pirate Crew capitanata da Gabriele Lepre che farà danzare e ballare tutta la ciurma con musica folk irish e piratesca.

Attività dell’area dal pomeriggio:

JolieChan & Nicoletta Rosellini in uno spettacolo esclusivo basato sulle soundtrack di videogame e serie tv fantasy;

Ruota della tortura: Barbagruna farà giocare tutti i sodali al gioco che sta facendo impazzire tutti;

Giullare Milfo che schernirà tutti gli avventori dell’Hosteria;

Ordalia Fuoco: le fauci dei sodali più temerari verranno messe alla prova con del sano fuoco infernale;

Buongiorni + Airò il giargiana del milanese imbruttito e Musica Per Bambini in “Goth Talent” per la prima volta all’Adunata.

Giochi, disfide e spettacoli nelle altre due aree: Area ludica, interna al primo piano e e Area della Pugna, in esterno, con Taurus Medieval Fight e GDR Errante.

Non mancheranno OSPITI SPECIALI come RENATO MINUTOLO, DON ALEMANNO, ELIO BIFFI e JESSICA ARMANETTI a completare l’artistico di un evento più che memorabile.

V Adunata Feudalesimo e Libertà, 13 Maggio 2023: gli orari di eventi e concerti

PALCO IMPERATORE

14:30 – 16:00: Ossequi e convenevoli

Il momento migliore della serata per fare compere senza ressa o per importunare i vari artisti sparpagliati pello evento. Vi saranno i ministri imperiali, i BardoMagno, i Nanowar e li altri ospiti…

16:00 – 16:30: TG FEL

Le ultime novelle dall’Impero verranno nunziate alla plebe tutta aggiornandola su quanto ‘l feudalesimo sia pulchrissimo e justissimo!

16:40 – 17:20: Blodiga Skald

Un concetrato di folk metal e musica orchesca delizierà le auricole delli ascoltatori più estremi!

17:30 – 18:00: Adhras

Lo prode Adhras s’esibirà in uno spettacolo divulgativo dal titolo: “Il Medioevo e i falsi miti dell’arte dell’armi”.

18:10 – 18:50: Longobardeath

Uno spettacolo esclusivo per i loro 30 anni di attività per i rockers milanesi difensori della polenta violenta!

19:00 – 19:20: Mr. Feudo

Verrà eletto ‘l sodale che più di tutti sprizzerà ghibellinità da ogni poro e orifizio!

19:30 – 20:20: Duo Bucolico

due artisti scrivono canzoni di “cantautorato illogico d’avanguardia” e dal vivo

riescono sempre a suscitare l’ilarità generale del pubblico sem- pre più numeroso e

affezionato.

20:30 – 20:50: Miglior Costume

Verrà eletto ‘l sodale co’ lo costume più pulchro, feudale e sopratutto casto!

21:00 – 22:00: Gli Atroci

Tornano dopo ben 4 anni sullo palco dell’Adunata li nostri amatissimi Atroci, sodali e guerrieri del metallo!

22:10 – 22:20: Renato Minutolo

Sotto le vesti del prode Magister Barbero, Renato ci delizierà con uno spettacolo di stand up con uno dei suoi personaggi più amati!

22:20 – 23:30: BardoMagno

Per la prima volta come main artist, li BardoMagno chiuderanno la prima parte del loro Tour all’Adunata!

23:30 – 24:00: Sorpresa Feudale

Lo scoprirà solo chi verrà e vivrà!

HOSTERIA

16:00 – 16:30: JolieChan & Nicoletta Rosellini

Uno spettacolo esclusivo basato sulle soundtrack di videogame e serie tv fantasy!

16:40 – 17:10: Ruota della tortura

‘L nostro prode Barbagruna farà giocare i sodali al gioco che sta facendo impazzire tutti!

17:20 – 17:50: Giullare Milfo

Lo buffon giullare schernirà e perculerà tutti li avventori della nostra Hosteria!

18:00 – 18:20: Ordalia Fuoco

Le fauci dei sodali più temerari verranno messe alla prova con del sano e mondatore fuoco infernale!

18:30 – 19:10: Buongiorni + Airò

Per la prima volta all’Adunata, il giargiana del milanese imbruttito e Musica Per Bambini in “Goth Talent”

19:20 – 20:00: Black Sails Band

Lo Capitano Gabri Lepre farà danzare e ballare li nostri casti copri assieme a tutta la sua ciurma allo ritmo de musica folk irish e piratesca!

20:20 – 20:50: Nanowar Disco Metal DJ set

Per la prima volta in assoluto i Nanowar of Steel ci delizieranno con il loro Dj-Set Disco-Metal