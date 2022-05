Adesso, Gemitaiz: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Adesso’, il nuovo inedito di Gemitaiz, contenuto nell’album ‘Eclissi’. Il video con l’audio ufficiale della canzone è finito in tendenza su Youtube nella sezione musica.

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video con l’audio del brano.

Ecco il testo di ‘Adesso’:

Yeah, un altro giorno non passa sereno

Cerco l’antidoto per il veleno

Ho lei che mi dice: “Stai male, ti vedo”

(stai male, ti vedo, yeah)

No, neanche se giuri su mamma ci credo (no)

Non mi guardare a distanza di un metro (no)

Che viviamo dentro una stanza di vetro

Cerco risposte tra il fumo e le birre

Sì, guardo la luna e ne mando giù mille

Fin quando le stelle non fanno scintille

Fin quando non entro nei panni di un killer

Mi elevo e dopo uccido me stesso

La classica faccia davanti lo specchio

Dove mi chiedo se mai sarò vecchio

Chissà questa vita quando

chiude il cerchio, yeah (yeah, yeah)

Questi parlano ma non sanno come mi sento (no)

Dicono: “Dai, aspetta un po’ di tempo” (no)

Ma non voglio più restare

chiuso qua dentro (yeah)

Vi guardo abbandonare la nave mentre l’accendo

Ehi, baby, lo so che te ne dico troppe

Ma mi sento solo in un quadro di Hopper

Con te è come in impennata sul chopper

Spengo la luce e accendo un’eclissi

Non ti preoccupare se c’hanno visti

Ti mando un bacio e registri (no)

Scopiamo e facciamo i registi (yeah)

Passi le dita sulle cicatrici

Porta in Paradiso tutti i miei amici

Anche se non credo in Dio (Dio)

Frate’ io credo nel mio (mio)

Sì, so che sbaglio lo stesso (yeah)

Non voglio pensarci adesso (no)

Non voglio pensarci adesso, no

Non mi dire che hai un problema

e non ci sei neanche stasera

Io che volevo solo tenerti un po’

la mano e portarti a cena

La gente si crede che è facile

Costruirsi da solo la lapide (yeah)

Nuotare in mezzo alle rapide

Beviamoci uno shot di lacrime

Baby, no, non sono stabile

Mi vedi che tronco le pagine

Mi piaci te, fanculo ‘ste zoccole acide

Yeah, fanculo ‘ste zoccole acide

Fanculo ‘ste zoccole acide

Che vogliono Gem e no Davide

Ho cominciato che qui c’era niente

Poi sì, c’è scoppiato in mano il presente

Fanculo ‘sta gente che campa su un server

Fanculo ‘sta gente sul palco non serve

Siamo davvero così, bro (yeah)

Lo vedi se vieni dal vivo (sì)

Ho cento dischi in arrivo (uoh)

In Italia quello più attivo, yeah (yeah)

Dici: “Hai scritto più canzoni dei Beatles”

Dico: “Pensa a quelle che non hai sentito”

Che cazzo di musica fai? Fai schifo

Ti prego rispondimi: “Gem, sei un mito”

Non mi dire che hai un problema

e non ci sei neanche stasera

Io che volevo solo tenerti

un po’ la mano e portarti a cena.