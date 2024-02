Adele è stata costretta ad annullare tutte le prossime date dei concerti previsti per la sua residenza a Las Vegas. Al momento, ad essere cancellate sono state tutte le date dei weekend di marzo. La cantante ha ufficialmente dichiarato che metterà in pausa i suoi live a Las Vegas al Colosseo del Caesars Palace per volere dei suoi medici.

“Sono stata male alla fine dell’ultima tappa e durante tutta la pausa. Non ho ancora avuto la possibilità di tornare in piena salute prima che gli spettacoli riprendessero e ora sto di nuovo male, e sfortunatamente è così, tutto questo ha messo a dura prova la mia voce”

I segnali di un malanno in arrivo erano chiari già dal weekend scorso quando Adele, durante il concerto, ha ammesso al pubblico presente di essere sofferente e che stava facendo molta fatica a prendere le note più alte proprio perché si sentiva “il petto in fiamme”. Nei giorni scorsi, poi, è stata fotografata mentre camminava con una mascherina al viso in una piovosa e uggiosa Beverly Hills, come riportato anche da Tmz.

Non è chiara l’evoluzione della sua residenza a Las Vegas. Quel che, al momento, è confermato sono le date annullate per tutto il mese di marzo. Fino almeno ad aprile, Adele non si esibirà nei live previsti a Las Vegas e ha già annunciato, ai possessori di biglietti, la possibilità di essere rimborsati, promettendo comunque di riprogrammare (non si sa quando) le date che ha dovuto cancellare per motivi di salute.

In base ai programmi, la residenza di Adele dovrebbe concludersi il 14 giugno e poco dopo la cantante è attesa in Germania per una serie di show live. Non è quindi chiaro quando – e come- potrà inserire questi weekend annullati. Al momento, i concerti annullati sono quelli del 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25 marzo. Saranno recuperati ad aprile?