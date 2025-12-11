Addio social per Laura Pausini: la verità dietro la sua decisione estrema

Un passo radicale e inaspettato che racconta molto più di un semplice “digital detox”. Ecco cosa ha spinto la cantante a lasciare i social per tornare a respirare la vita reale

I social sono entrati nella vita della maggior parte delle persone, insinuandosi come piccoli tentacoli che avvolgono e stringono l’attenzione, il tempo e quasi tutto quello che riguarda la quotidianità. Lo sanno bene le Star che con i social, ci devono avere a che fare, anche per la professione che hanno. Lo sa bene Laura Pausini che però ha detto basta.

La cantante, da sempre molto presente online, ha annunciato, senza troppi clamori ma con una storia su Instagram, la sua decisione, aprendo un dibattito, o meglio dire una riflessione che tocca le corde di molti. Un gesto il suo, che rivela un disagio crescente nei confronti di un mondo che, da canale di contatto con il pubblico, era diventato per lei motivo di fatica e distrazione continua.

Una scelta nata da un’esigenza vitale

La scelta di Laura Pausini non è nata dall’impulso del momento: sembra il risultato di settimane di riflessioni, di un malessere che si è accumulato lentamente mentre la cantante cercava di restare al passo con i ritmi, le richieste e le aspettative dei social.

“Ho deciso di fare un fioretto”, sono le sue parole – “Eliminare dal mio cellulare tutti i social”. Non si tratta di un addio definitivo, poiché i suoi canali continueranno a raccontare i suoi progetti musicali, ma un distacco dalla presenza costante che la esponeva a un flusso continuo di commenti, notifiche e pressioni. A pesare, più di tutto, era la sensazione di non riuscire a stare dietro a tutto, di dover rispondere a tutti, e di sentirsi in debito nei confronti dei suoi stessi follower.

“A volte non riuscivo a dormire perché pensavo di non essere riuscita a leggere e a rispondere a tutti i messaggi” Ha raccontato, e ha aggiunto: “Riavvicinarmi alla mia vita mi sta permettendo di sentirmi più serena e più concentrata con le persone reali al mio fianco. Con la luce del sole e non quella artificiale dello smartphone.”

Tornare di tanto in tanto sulle piattaforme le ha confermato quanto il clima fosse diventato pesante. Le è bastato un rapido sguardo per rendersi conto di un ambiente spesso carico di aggressività, giudizi e sfoghi distruttivi. Da qui l’invito ai suoi fan a non lasciarsi risucchiare da dinamiche che possono fare male, a preservare la propria salute mentale e a non confondere la connessione digitale con la vera vicinanza. A fare da scintilla a questa svolta è stato anche un momento molto significativo del suo percorso artistico.

L’uscita del brano Ritorno ad Amare – di Biagio Antonacci reinterpretato per il suo nuovo progetto discografico, Io canto 2 – l’ha portata a guardarsi dentro e a capire che per ritrovare equilibrio serviva un gesto concreto. La musica, ancora una volta, ha fatto da bussola, ricordandole l’importanza di tornare a volersi bene anche attraverso piccoli cambiamenti quotidiani. “Ne avevo bisogno, stavo passando troppo tempo davanti allo schermo e questo mi causava ansia e stress.”