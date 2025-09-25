Addio a Massimo Pacciani: il ricordo di Laura Pausini del batterista fuoriclasse

È morto improvvisamente Massimo Pacciani, batterista e percussionista di riferimento della musica italiana con oltre 200 collaborazioni artistiche al suo attivo. Tra i primi a omaggiarlo sui social Laura Pausini che aveva lavorato con lui per molti anni

Grave lutto nel mondo della musica leggera italiana: è morto Massimo Pacciani, batterista e percussionista tra i più stimati dell’ambiente pop. La notizia ha iniziato a circolare dopo un messaggio pubblicato da Laura Pausini nelle sue storie Instagram, un ricordo essenziale e pieno d’affetto.

Massimo Pacciani, il ricordo di Laura Pausini

“Massimo, sei volato via così improvvisamente. Grazie per il tuo talento e la tua amicizia. Quanta musica abbiamo condiviso”. Scrive Laura Puasini, e nelle note di sottofondo spicca “Un’emergenza d’amore”, brano che lega da sempre il nome di Pacciani alla voce della cantautrice romagnola. Al momento, sulle cause del decesso non ci sono indicazioni ufficiali.

Massimo Pacciani, session man e produttore

Classe, affidabilità, musicalità: Massimo Pacciani è stato il prototipo del session man capace di entrare nelle canzoni con discrezione e carattere. Fin dagli anni Ottanta ha suonato in studio e dal vivo con una costellazione di nomi centrali della musica leggera italiana: oltre a Laura Pausini, anche Raf, Antonello Venditti, Umberto Tozzi, Marco Masini, Michele Zarrillo, Irene Grandi, solo per citarne alcuni.

Per molti anni era stato il batterista che ogni giorno accompagnava live le stravaganze musicali di Fiorello in Viva Radio Due.

Dischi e colonne sonore di Massimo Pacciani

Un curriculum di oltre duecento collaborazioni racconta la fiducia che artisti e produttori riponevano nel suo tocco e nel suo senso del tempo che era di gran lunga superiore a quello di un buon session man che di solito esegue quello che gli viene richiesto. Pacciani metteva sempre del proprio in ogni collaborazione, diventando un autore, un produttore aggiunto proprio come ha spiegato nel suo messaggio Laura Pausini, lasciando intendere che in Emergenza d’Amore ci fosse qualcosa di più di una semplice partitura da suonare.

La versatilità di Pacciani lo ha portato anche fuori dal recinto del pop radiofonico. Ha lavorato a colonne sonore per il cinema firmate da registi come Gabriele Salvatores, Marco Risi, Giovanni Veronesi e Francesco Nuti, contesti in cui la batteria diventa linguaggio narrativo e ritmo sullo scorrere delle immagini.