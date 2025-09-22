Addio a JD Twitch, fondatore di Optimo: il DJ scozzese è morto a 57 anni

Keith McIvor, meglio conosciuto come JD Twitch, è scomparso a Glasgow dopo la diagnosi di un tumore cerebrale inoperabile. Il tributo dell’amico e socio JG Wilkes e l’eredità di una carriera che ha ridefinito i club.

JD Twitch, fondatore del duo Optimo (Espacio), è morto al Prince and Princess of Wales Hospice di Glasgow, a 57 anni. La scomparsa arriva pochi mesi dopo l’annuncio pubblico della diagnosi di un tumore cerebrale inoperabile, condiviso dallo stesso artista a inizio luglio.

La conferma è stata affidata ai social dall’amico e partner di lunga data Jonnie Wilkes (JG Wilkes), che ha comunicato il decesso e ringraziato lo staff dell’hospice per l’assistenza.

Il ricordo di JG Wilkes

Nel suo messaggio, JG Wilkes ha parlato di una partnership straordinaria – “un vero matrimonio, la relazione più lunga della mia vita, oltre 28 anni di simbiosi” – capace di cambiare la sua vita e di spingere il loro lavoro verso territori che pochi hanno la fortuna di esplorare.

Wilkes Ha descritto McIvor come una presenza “formidabile”, animata da un’intensità inesauribile per musica, creatività e cambiamento positivo.

JD Twitch, dal club ai dischi

Nato a Edimburgo, McIvor si afferma negli anni ’90 con Pure una delle serate di maggiori successo del nightclubbin’ locale – Pure – quindi si sposta a Glasgow dove incontra Wilkes. Nel 1997 i due inaugurano la serata Optimo al Sub Club, battezzandola con il titolo del brano dei Liquid Liquid: un appuntamento domenicale diventato culto fino al 2010.

Optimo ha ospitato e incrociato artisti come LCD Soundsystem, Franz Ferdinand, Cut Copy, The Rapture, TV on the Radio e Hot Chip, imponendo un approccio curatoriale che ha miscelato con audacia post-punk, disco, techno, elettronica sperimentale e pop obliquo.

Optimo, nata come una banale organizzazione di serate di musica dal vivo e di feste, con gli anni è diventata un vero e proprio band: etichetta discografica, società di produzione, agenzia e associazione culturale.

Twitch e Optimo

Sotto il marchio Optimo, poi diventata Optimo (Espacio), Twitch e Wilkes hanno portato in tour set celebrati per coerenza narrativa e colpi di scena, pubblicando musica e curando uscite sull’etichetta di casa. L’idea di clubbing proposta da McIvor ha privilegiato il racconto e l’attraversamento dei generi, facendo scuola a più generazioni di DJ e promoter.

A luglio, McIvor aveva raccontato l’evoluzione rapida dei sintomi, ritirandosi dall’attività e ringraziato la community che lo aveva sostenuto fin dai tempi di Pure e lungo 28 anni di Optimo, mentre l’account del duo annunciava una raccolta fondi per coprire cure e assistenza. Con la sua scomparsa, resta un lascito immenso: un modo di ascoltare, selezionare e connettere le persone che ha segnato la cultura dei club ben oltre Glasgow dove l’attività del DJ sarà ricordata nelle prossime settimane da una serata di gala con numerosi ospiti della scena live e disco scozzese per dare vita a una raccolta di fondi per la ricerca.