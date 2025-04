Acqua che scorre, di cosa parla il nuovo singolo di Niccolò Fabi

Il nuovo singolo di Niccolò Fabi, uscito il 3 aprile, irrompe con la raffinatezza che contraddistingue il cantautore, in maniera delicata, ma con una potenza sottile, audace e fuori dagli schemi. “Acqua che scorre” ,che anticipa il prossimo album di inediti “Libertà negli occhi”, che uscirà il 16 maggio in formato CD + book e vinile, è un balsamo sulle ferite dell’anima di chi non si gira dall’altra parte davanti alla violenza che l’umanità sta infierendo alla Terra.

Già proclamato come inno ambientalista, la nuova canzone di Niccolò Fabi, non urla, non sbatte i pugni, ma è fedele allo stile elegante dell’artista, di una leggerezza che calma e che spiazza, una sorta di catarsi. 5 minuti e 40 secondi di immersione onirica, distaccata dal caos del presente, dalle atrocità delle guerre, come per ricordarci che in fin dei conti, tutto è superfluo se non torniamo alle origini, alla Natura, al senso della vita. E’ un apnea surreale ma carica di significato.

La canzone è accompagnata da un video girato dallo stesso Fabi in Trentino, nel luogo dove è stato realizzato, quello che risulta essere il decimo album dell’artista, e include una performance della pattinatrice Adele Antonelli sul Lago dei Caprioli, nella Val di Sole. Tra i musicisti che hanno collaborato al brano figurano Roberto Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia, Emma Nolde e Cesare Augusto Giorgini, con arrangiamento orchestrale e direzione d’orchestra di Enrico Melozzi, eseguiti dalla Orchestra Notturna Clandestina di Roma.

Razionalità e filosofia

“Acqua che scorre” è una canzone d’amore verso la Terra, vista con lo sguardo incantato di un bambino, che si stupisce di fronte ai fenomeni naturali come l’acqua che scorre o il sole che sorge. La sua riflessione è poetica e quasi filosofica, come a dire che la bellezza del mondo spesso ci sfugge nella quotidianità.

Il testo offre due punti di vista: uno razionale e uno filosofico, che si rispecchiano, il primo nella scienza con riferimenti all’origine dell’universo, alla fisica, ai buchi neri, alla materia – È un’esplosione, un’espansione dello spazio/Compresso dentro un punto che contiene tutto/Infinitamente denso/Che poi si è dilatato per formare l’universo/Mi sono perso solo a pensarlo/Il punto zero della storia/La coincidenza di еnergia con la materia/Combinazione di protoni еd elettroni/Milioni di milioni di galassie e di buchi neri– l’altro nei riferimenti alla creazione, a Dio: in principio Dio creò il cielo e la terra/Ma era tutto tenebre, deserto, arido ed abisso/Così fece la luce, separandola dal buio/Chiamando il buio notte e la luce giorno/Pose le stelle dentro il firmamento/Ricoprì le terre emerse di animali e piante/Guardando quel creato gli sembrò una cosa buona.

Dai synth elettronici con cui apre il brano si passa alla chitarra e all’orchestrazione, tipiche dello stile di Fabi, in un crescendo di sensazioni che si perdono nella poesia e nella melodia. Il ritornello “Acqua che scorre”, semplice ma comunicativa, a ricordarci che l’acqua non si ferma, i ghiacciai si sciolgono, è la legge della fisica. Poi arriva la poetica rassegnazione: “Lo sanno tutto, ma forse è tardi” e quel forse che ci lascia ancora un piccola fiammella di speranza nel cuore.

Per presentare “Libertà negli occhi“, Fabi partirà con un tour teatrale in autunno: il “Libertà negli occhi Tour 2025″ toccando numerose città italiane, tra cui Milano, Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Firenze, oltre a Lugano in Svizzera.