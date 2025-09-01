Achille Lauro, il suo attico a Milano è da sogno: i dettagli sorprendenti

Achille Lauro, nome d’arte di Lauro De Marinis, è ormai un’icona della musica italiana contemporanea. Personaggio fuori dagli schemi e artista capace di sorprendere con la sua estetica provocatoria, Lauro ha fatto della sperimentazione il suo marchio di fabbrica. Nato a Verona l’11 luglio 1990 ma cresciuto a Roma, oggi è una delle figure più discusse e ammirate del panorama artistico nazionale. Ma dove vive attualmente l’artista che ha saputo rivoluzionare la scena musicale italiana?

Dalla scena rap alle contaminazioni con rock, pop ed elettronica, Achille Lauro ha dimostrato negli anni una straordinaria versatilità. I suoi album – da 1969 a Lauro – hanno consolidato il suo ruolo di innovatore, mentre le sue esibizioni al Festival di Sanremo hanno fatto parlare di sé non solo per la musica ma anche per la forte componente performativa e visiva.

Oltre a cantante e musicista, Lauro si è affermato come autore e produttore, portando avanti un percorso sempre in evoluzione. Nel 2025 ha annunciato il suo ingresso come giudice a X Factor, pronto a trasferire il suo estro creativo e la sua visione anticonvenzionale anche nel celebre talent show.

La casa a Milano: un attico tra lusso e creatività

Negli ultimi anni Achille Lauro ha scelto Milano come base per la sua vita privata e professionale. Il capoluogo lombardo, centro nevralgico della moda e della musica, gli offre lo spazio ideale per sviluppare progetti e collaborazioni. L’artista abita in un attico elegante e riservato, situato in uno dei quartieri più esclusivi della città.

La sua abitazione riflette il suo stile eclettico: spazi ampi e luminosi, grandi finestre che si affacciano sullo skyline milanese, un salotto moderno con divani bianchi e azzurri e una maxi TV. Tra i dettagli più particolari c’è un ballatoio interno che collega il soggiorno al suo studio di registrazione privato, cuore pulsante della creatività musicale dell’artista.

Non mancano i riferimenti al mondo dell’arte: le pareti sono arricchite da quadri, fotografie e installazioni di artisti emergenti. A catturare l’attenzione anche i giardini verticali interni, gli specchi dorati dal gusto barocco e una collezione di strumenti musicali vintage. Per la sua passione per la moda, Lauro ha dedicato un’intera stanza a cabina armadio, dove conserva abiti e costumi iconici che hanno segnato i suoi concerti e videoclip.

Nonostante la scelta di vivere a Milano, il rapporto di Achille Lauro con Roma resta fortissimo. Trasferitosi nella Capitale da bambino insieme alla famiglia, ha trascorso gran parte della sua giovinezza nel quartiere Nuovo Salario, nella zona nord della città.

Qui, accanto al fratello Federico, ha mosso i primi passi nel mondo del rap, trovando ispirazione in un contesto popolare e autentico che lo ha profondamente influenzato. Proprio in queste strade Lauro ha iniziato a costruire la sua identità artistica, sperimentando linguaggi e sonorità che avrebbero segnato la sua carriera.

Oggi, dunque, Achille Lauro divide il suo cuore tra due luoghi: Milano, dove vive e lavora in un attico che riflette la sua eccentricità, e Roma, città che lo ha cresciuto e a cui resta legato indissolubilmente. Due realtà diverse, ma entrambe centrali nel percorso personale e professionale di un artista che continua a sorprendere, reinventandosi senza mai perdere la sua cifra unica.