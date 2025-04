Achille Lauro, chi è e cosa fa il potentissimo padre

Achille Lauro sta vivendo un periodo intenso della sua carriera. Il cantante, volto ormai familiare del Festival di Sanremo a cui ha partecipato per ben quattro volte, ha conquistato tutti con il suo carisma e il suo ultimo brano che continua ad essere trasmesso alle radio.

Il suo stile eccentrico e il suo modo di fare fuori dagli schemi lo ha condotto al successo, dopo anni di gavetta, partiti dall’underground rap fino ai brani che lo hanno lanciato verso la fama, come “Rolls Royce” e “C’est la vie”, facendogli conquistare uno spazio all’interno della scena musicale italiana.

Nonostante la grande visibilità e il successo, Lauro De Marinis (questo il suo nome all’anagrafe), non ama molto parlare di sè anche se ormai molte cose che riguardano la sua vita privata sono uscite alla luce del sole, come il fatto che suo padre è un uomo potentissimo, con il quale ha avuto sempre un rapporto complicato.

Un padre presente ma allo stesso tempo distante dalle sue passioni

La storia di Achille Lauro non è solo quella di un musicista che ha scelto di rompere gli schemi, ma anche di un uomo che ha dovuto affermarsi in contrasto con una figura paterna potente e influente. Il suo percorso artistico può essere visto come un atto di ribellione nei confronti di un ambiente rigido, da cui ha deciso di distaccarsi per trovare la propria strada.

Il padre di Achille Lauro si chiama Nicola De Marinis ed è un magistrato di spicco nel panorama giuridico italiano. Nato nel 1956 a Gravina in Puglia, ha costruito una carriera solida che lo ha portato a diventare consigliere della Corte di Cassazione, con una specializzazione sul diritto del lavoro. Oltre alla magistratura, ha svolto anche attività accademiche, firmando numerose pubblicazioni giuridiche e ricoprendo ruoli di rilievo in ambito sindacale e industriale.

De Marinis è stato sposato con Cristina Zambon, madre di Achille Lauro e del fratello Stefano. Dopo la separazione dei loro genitori i due fratelli sono cresciuti con la madre, con un padre presente anche se per Achille ha rappresentato sempre motivo di conflitto per il suo disappunto sui sui progetti artistici.

“Sicuramente il mio mondo non gli è mai piaciuto. E anche il mio modo di volerlo schematizzare – ha fatto sapere De Marinis parlando del figlio in un’inrtervista– Lui ha seminato il suo genio al di fuori di una realtà borghese che ha negato fin da giovanissimo. Ma non è mai stato lasciato solo […] Siamo uomini, ci sentiamo, ci confrontiamo tra uomini. Io lo chiamo spesso. La mamma è amministratrice delegata della sua casa discografica ed è quella che sicuramente lo sente di più. Oggi sono fiero di lui”.