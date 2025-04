Achille Lauro canta Notte prima degli esami: arriva la reazione di Antonello Venditti

Achille Lauro è diventato negli anni uno dei cantanti più affermati del panorama musicale italiano, come ha avuto modo di dimostrare anche durante il Festival di Sanremo, a cui ha partecipato diverse volte. Un sound originale e una voce senza eguali: sono proprio questi gli elementi che hanno sempre contraddistinto l’artista e che lo hanno reso ancora più celebre agli occhi degli italiani. Originario di Roma, Lauro ha presentato il suo album Comuni Mortali proprio per le strade di questo luogo. “Devo tanto a questa città” – ha commentato lui – “Sono cresciuto tra la gente, tra il popolo. Dove esistono le grandi cose“.

In vista di questo evento, Achille ha anche interpretato il celebre brano di Antonello Venditti Notte prima degli esami, che è ormai diventato un must della musica italiano. La canzone rappresenta un brano importantissimo per tutti i giovanissimi che ogni anno si apprestano a conseguire il titolo della maturità.

Achille Lauro canta in Piazza di Spagna

Il cantante romano ha nuovamente chiamato a rapporto tutti i suoi fan, dando loro appuntamento in Piazza di Spagna per un evento incredibile. Lauro ha infatti pubblicato, domenica scorsa, un post a sorpresa a pochi giorni dall’uscita del nuovo album Comuni mortali. In quella occasione ha fatto radunare tutti “nel luogo più bello del mondo” e il giorno successivo si è tenuta la presentazione del suo album a cielo aperto. “Dopo il tramonto. Nella Città Eterna. Un secret show dal vivo prende vita nel posto più bello del mondo. Con il sole o con la pioggia, sarà solo vostro. E sarà irripetibile” – ha affermato l’artista – “Roma sarà ancora una volta teatro di qualcosa di straordinario: Achille Lauro sta per accendere la città con un evento straordinario“.

All’evento si sono quindi presentati centinaia di fan, che hanno attorniato la fontana della Barcaccia in piazza di Spagna a Roma. Proprio lì Achille Lauro si è esibito live per un’ora, interpretando i suoi più grandi successi come Rolls Royce e Incoscienti giovani, l’ultimo brano presentato al Festival di Sanremo 2025. Ha quindi interpretato dieci canzoni, oltre che il suo prossimo singolo Amor. Alla fine, c’è stato un bellissimo omaggio a uno dei pezzi più importanti della città di Roma, ossia Notte prima degli esami di Antonello Venditti.

Achille Lauro canta Venditti: la reazione di lui

In questo periodo si è parlato di una collaborazione – quasi certa – tra Antonello Venditti e Achille Lauro, e questo presunto sodalizio professionale è stato ancor più sperato dai fan quando Lauro ha appunto interpretato l’iconico brano live a Roma.

Antonello Venditti si è detto felicissimo di questo gesto e, sui suoi profili social, è anche apparso un video che ritrae il concorrente di Sanremo 2025 alle prese con la sua canzone. Numerosi sono stati i commenti scritti dai followers. “Un brano che ha segnato e segnerà per sempre uno dei periodi più belli delle nostre vite” – ha scritto un utente del web – “Quanta nostalgia! Grazie Maestro Venditti“.