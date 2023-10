Gli Slings hanno pubblicato il nuovo singolo “ABC” con il featuring di Bello Figo. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 6 ottobre.

Slings feat. Bello Figo, ABC, Ascolta la canzone

Il titolo del brano, “ABC” è descritto come il banger ideale per svoltare un festino a casa e, allo stesso tempo, per strappare un sorriso e scatenare anche il più timido del gruppo. Cliccando qui potete ascoltare il brano su YouTube, a seguire il pezzo in streaming:

La canzone è un tipico inno di lusso, belle donne pronte a cadere tra le braccia degli interpreti, fieri del loro successo e delle loro conquiste.

Slings feat. Bello Figo, ABC, Testo della canzone

A, B, C, la tua ho è sul mio D (Ah)

E, F, G (Ah, ah), ha cappato quello snitch (Pussy)

J, K, L sulla fronte se mi dissi (Loser)

M, N, ho più soldi di te e dei tuoi amici (Eh)

È brasiliana (Ah-ah), è una big mama (Eh)

Mi lascia sempre senza fiato, è troppo brava (Ah)

Facciamo wrestling (Let’s go, let’s beef), ho un ring a casa

Se poi ti stanchi, ti riposi alle Bahamas (Uh, uh)

Yeah, lei vuole me, pass (Pass), io voglio lei, smash (Smash)

Questo fa rap trash (Pussy), voglio più cash, racks (Yeah)

White t-shirt come i Migos (Uh), savage mode, sono sicko (Sicko)

Sono un bad boy, te lo dico (What?), il-il cachet ora è il triplo (Uh)

Io sono un vero trendsetter (Ah), voi siete solo influencer (Yeah)

Ho dischi d’oro (Yeah), anche di platino e manco mi sento un rapper (Lеt’s go, let’s go)

Non ho mai visto una ma le mie collanе ti ghiacciano, iceberg (Ice) (Yeah, yeah)

Dite che siete fratelli, ma ai primi casini snitchate alle guardie (Let’s go, let’s go)

A-a-amayadayafayakia

È italiana, è marocchina (Andiamo)

Mi twerka così forte, assaggio tutta la notte, dice: “Basta”, ma non mi fermo

Da come ho ammazzato la sua pussy, mi consegno in caserma, merito l’arresto

Nuova Porsche, c’ho fighe dentro, devo divertirmi

La sc0po così dura, la macchina rimbalza, sto spaccando le sospensioni

Non sono un playboy, son solo un vero nero che ha sofferto tanto nella vita

Troppe figh* son passate nel mio letto, prima su quel letto mi facevo una seg@

Lei si compra dei leggings di pelle solo per vedermi

È con l’amica, vengono a casa (Andiamo), assaggiamo un poco e andiamo in discoteca

Sme-Sme-Smetti di rompere alla tua ragazza, è qui con me, ha un lungo gelato da assaggiare

Mi, Mi fanno: “Bello Figo, ho sc0pato la tua ragazza”, io gli rispondo: “Quale?” (Sono pieno)

A, B, C, la tua ho è sul mio D (Ah)

E, F, G (Ah, ah), ha cappato quello snitch (Pussy)

J, K, L sulla fronte se mi dissi (Loser)

M, N, ho più soldi di te e dei tuoi amici (Eh)

È brasiliana (Ah-ah), è una big mama (Eh)

Mi lascia sempre senza fiato, è troppo brava (Ah)

Facciamo wrestling (Let’s go, let’s go), ho un ring a casa

Se poi ti stanchi, ti riposi alle Bahamas (Uh, uh)