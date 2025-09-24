Aaliyah al primo posto venti anni dopo la sua tragica scomparsa: un primato postumo che fa storia

Difficile spiegare ai ragazzi di oggi chi sia stata Aaliyah. Ma la definizione che forse la illustra meglio è quello che scrissero di lei su alcune riviste – su tutte Billboard – all’indomani della pubblicazione del suo primo singolo: “Predestinata, come chi non può non avere successo”. E invece…

Aaliyah finalmente prima in classifica

…e invece un destino crudele ha stroncato la carriera e la vita di Aaliyah proprio quando le premesse stavano concretizzandosi. Nipote di Gladys Knight, bellissima, splendida personalità e voce incantevole, Aaliyah è morta tragicamente a soli 22 anni precipitando in un trasferimento aereo alle Bahamas, dove avrebbe dovuto girare il video del suo ultimo singolo Rock The Boat.

Aveva un disco in produzione e stava cominciando a ottenere splendidi riscontri anche dalla sua carriera cinematografica dopo il successo di Romeo Deve Morire e La Regina dei Dannati. Un talento di valore assoluto davvero straordinario destinata a una carriera luminosissima: basti pensare che le sorelle Wachowski l’avevano immediatamente contrattualizzata per il personaggio di Zee, in Matrix. Aaliyah è morta dopo avere già girato diverse pose del film. Ma non abbastanza per far sì che il suo ruolo venisse riconosciuto. Nonostante una petizione firmata dai suoi fan, tutte le sue parti sono state girate da capo e affidate a Nona Gaye.

Aaliyah, venti anni dopo la tragedia

Oggi, a più di 30 anni dal debutto – avvenuto da adolescente come partecipante a uno dei primissimi talent show della storia – Star Search – e a oltre due decenni dalla sua tragica scomparsa, Aaliyah riceve la certificazione del suo primo posto in una classifica radiofonica ufficiale per il singolo “Gone”, realizzato con Tank.

Il brano è salito in prima posizione grazie a uin incremento del 23% nelle programmazioni radiofoniche.

Un traguardo simbolico meritatissimo per un’artista che aveva già popolato le chart negli anni ’90 in più occasioni. Senza tuttavia mai arrivare alla prima posizione. Il suo picco era stata la quarta posizione della cover di “At Your Best (You Are Love)” nel 1994 e un sesto posto con “Back & Forth”.

Tank entra nel club dei 10

Per Tank la partecipazione a “Gone” vale la decima n.1: un bottino che lo porta insieme a Charlie Wilson e Usher come artisti maschi con più primi posti nella storia della classifica R&B (attiva dal 1993). Nell’albo d’oro complessivo restano davanti Alicia Keys (14) e Toni Braxton (11), mentre anche Mary J. Blige condivide quota 10.

Perché questo n.1 conta davvero

Oltre ai numeri, il primato di Aaliyah ha un valore oltre che culturale anche emotivo: riconnette il pubblico contemporaneo alla storia di una cantante che si è spenta nel suo momento migliore e ribadisce la sua influenza sulle generazioni di artisti di oggi.