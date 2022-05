A Sora Mia, Nancy Coppola: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘A Sora Mia’, il nuovo singolo di Nancy Coppola. Il brano è una cover di un successo di quasi venti anni fa dell’artista neomelodico, Ciro Rigione. Il video ufficiale della canzone, in poche ore, è finito in tendenza su Youtube.

A Sora Mia, Nancy Coppola, significato

Una dedica molto dolce, carica di sentimento, di una donna ad una sorella che sta per lasciare la casa natale per vivere la sua nuova vita da moglie.

A Sora Mia, Nancy Coppola, video

A Sora Mia, Nancy Coppola, testo

Ecco il testo di ‘A Sora mia’: