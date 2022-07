Dal 21 ottobre, sarà disponibile il nuovo album degli A-ha, la storica band norvegese famosa in tutto il mondo negli anni ’80 grazie alla hit Take on me.

L’undicesimo album di inediti degli A-ha si intitola True North di cui la pubblicazione arriverà a circa sette anni di distanza dal precedente lavoro, Cast in Steel.

Una prima anticipazione dell’album è già disponibile: si tratta di I’m in, singolo pubblicato lo scorso 8 luglio.

True North sarà disponibile in versione digitale, versione CD, versione LP nero e in edizione Limited Deluxe, contenente un libro di 40 pagine, 2 LP, il CD e una USB card.

All’album, sarà legato anche un film, anch’esso intitolato True North, una pellicola con la quale è stata documentata la registrazione dell’album, avvenuta nel novembre 2021 a Bodø. Il film contiene anche un’esibizione dal vivo in collaborazione con l’orchestra norvegese Arctic Philarmonic e varie clip che ritraggono i paesaggi attorno a Bodø, città norvegese che si trova a 90 km sopra il Circolo Polare Artico, con attori che mettono in scena quella che è la vita nel nord della Norvegia. Il video di I’m in è una parte estratta da quello che sarà il film integrale, diretto da Stian Andersen.

L’album sarà composto da 12 canzoni. Sei canzoni sono state scritte dal tastierista del gruppo, Magne Furuholmen, mentre le altre sei sono firmate dal chitarrista Paul Waaktaar-Savoy.

Quest’anno, gli A-ha sono tornati ad esibirsi dal vivo in America, dopo i continui rinvii dovuti alla pandemia di COVID-19.

Dal vivo, la band ha eseguito altre due canzoni che saranno contenute nell’album, Forest for the trees e You have what it takes. Di quest’ultimo brano, una demo è stata anche precedentemente pubblicata attraverso i social network.