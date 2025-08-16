A 50 anni da Rimmel torna Francesco De Gregori: tutto sul cantautore romano

Il 2025 segna il cinquantesimo anniversario di Rimmel, uno degli album più significativi nella carriera di Francesco De Gregori. Un disco che ha definito il cantautorato italiano degli anni ’70 e che oggi celebra il suo mezzo secolo di vita con un tour che porta il cantautore romano in giro per l’Italia. Da agosto 2025 a febbraio 2026, Rimmel 2025 sarà un viaggio musicale che attraversa arene, teatri, palasport e club, per rivivere dal vivo la magia di uno degli album più amati di sempre.

Francesco De Gregori ha scelto di celebrare il compleanno del suo storico album non con celebrazioni statiche, ma con la musica che lo ha reso immortale. Lontano dalle consuete raccolte celebrative, il cantautore ha deciso di portare il disco dal vivo, proponendo una serie di concerti che lo vedranno eseguire Rimmel nella sua interezza, insieme ad altri brani del suo vasto repertorio.

Il viaggio musicale di Rimmel

Nato a Roma il 4 aprile 1951, Francesco De Gregori inizia a farsi conoscere nel panorama musicale italiano alla metà degli anni ’60, quando la scena musicale italiana era in fermento e il movimento del “cantautorato” stava prendendo piede. Con influenze che spaziano dalla musica popolare alla canzone d’autore, dalla musica folk alla tradizione della musica classica italiana, De Gregori entra nel mondo della musica con il suo esordio nel 1972 con il disco La buona novella, un’opera che rielabora in chiave musicale le storie bibliche.

Nel corso degli anni, Francesco De Gregori non ha mai smesso di evolversi e di sperimentare con la sua musica. Ogni nuovo album è una nuova tappa di un percorso musicale che, pur mantenendo salde le radici nella tradizione del cantautorato italiano, ha saputo abbracciare nuovi generi e sonorità. Bufalo Bill, pubblicato nel 1979, è uno dei dischi che segna questa evoluzione. L’album, che mescola rock, folk e pop, contiene brani memorabili come Il cucciolo Alfredo e La donna cannone, canzone che diventerà una delle più emblematiche del repertorio di De Gregori.

Pubblicato nel 1975, Rimmel ha consacrato De Gregori come uno dei protagonisti indiscussi del cantautorato italiano. L’album, scritto in un periodo di grande fermento creativo e non senza polemiche, rappresenta una svolta stilistica rispetto ai suoi lavori precedenti. Con oltre 500.000 copie vendute, Rimmel è ancora oggi uno dei dischi più amati e rispettati dal pubblico e dalla critica.

Queste le tappe del tour:

Date estive:

23 agosto – Cattolica (RN), Arena della Regina

26 agosto – Bisceglie (BT), Dolmen Summer Festival

28 agosto – Roccella Jonica (RC), Teatro al Castello

30 agosto – Pisa, Summer Knights

4 settembre – Lecce, Cave del Duca

6 settembre – Macerata, Sferisterio

10 settembre – Taormina (ME), Teatro Antico

11 settembre – Taormina (ME), Teatro Antico

15 settembre – Caserta, Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone

24 settembre – Verona, Arena di Verona

Date nei teatri:

31 ottobre – Bologna, Teatro EuropAuditorium

1 novembre – Montecatini (PT), Teatro Verdi

5 novembre – Torino, Auditorium del Lingotto

8 novembre – Parma, Teatro Regio

10 novembre – Genova, Teatro Carlo Felice

11 novembre – Brescia, Teatro Clerici

13 novembre – Padova, Gran Teatro Geox

14 novembre – Udine, Nuovo Teatro Giovanni da Udine

18 novembre – Napoli, Teatro Augusteo

19 novembre – Bari, Teatro Team

21 novembre – Catania, Teatro Metropolitan

24 novembre – Firenze, Teatro Verdi

Date nei palasport:

6 dicembre – Assago (MI), Unipol Forum

10 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport

Date nei club:

23 gennaio – Nonantola (MO), Vox Club

24 gennaio – Bologna, Estragon

27 gennaio – Senigallia (AN), Mamamia

28 gennaio – Livorno, The Cage

30 gennaio – Firenze, Teatro Cartiere Carrara

31 gennaio – Roma, Atlantico

2 febbraio – Catania, Land

4 febbraio – Molfetta (BA), Eremo Club

5 febbraio – Napoli, Casa della Musica

7 febbraio – Brescia, Dis_Play

8 febbraio – Portogruaro (VE), Palmariva Live Club

10 febbraio – Padova, Hall

13 febbraio – Venaria Reale (TO), Concordia

14 febbraio – Milano, Fabrique