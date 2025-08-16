A 50 anni da Rimmel torna Francesco De Gregori: tutto sul cantautore romano
50 anni per Rimmel, uno degli album più iconici di Francesco De Gregori. Il cantautore festeggia la ricorrenza con un tour.
Il 2025 segna il cinquantesimo anniversario di Rimmel, uno degli album più significativi nella carriera di Francesco De Gregori. Un disco che ha definito il cantautorato italiano degli anni ’70 e che oggi celebra il suo mezzo secolo di vita con un tour che porta il cantautore romano in giro per l’Italia. Da agosto 2025 a febbraio 2026, Rimmel 2025 sarà un viaggio musicale che attraversa arene, teatri, palasport e club, per rivivere dal vivo la magia di uno degli album più amati di sempre.
Francesco De Gregori ha scelto di celebrare il compleanno del suo storico album non con celebrazioni statiche, ma con la musica che lo ha reso immortale. Lontano dalle consuete raccolte celebrative, il cantautore ha deciso di portare il disco dal vivo, proponendo una serie di concerti che lo vedranno eseguire Rimmel nella sua interezza, insieme ad altri brani del suo vasto repertorio.
Il viaggio musicale di Rimmel
Nato a Roma il 4 aprile 1951, Francesco De Gregori inizia a farsi conoscere nel panorama musicale italiano alla metà degli anni ’60, quando la scena musicale italiana era in fermento e il movimento del “cantautorato” stava prendendo piede. Con influenze che spaziano dalla musica popolare alla canzone d’autore, dalla musica folk alla tradizione della musica classica italiana, De Gregori entra nel mondo della musica con il suo esordio nel 1972 con il disco La buona novella, un’opera che rielabora in chiave musicale le storie bibliche.
Nel corso degli anni, Francesco De Gregori non ha mai smesso di evolversi e di sperimentare con la sua musica. Ogni nuovo album è una nuova tappa di un percorso musicale che, pur mantenendo salde le radici nella tradizione del cantautorato italiano, ha saputo abbracciare nuovi generi e sonorità. Bufalo Bill, pubblicato nel 1979, è uno dei dischi che segna questa evoluzione. L’album, che mescola rock, folk e pop, contiene brani memorabili come Il cucciolo Alfredo e La donna cannone, canzone che diventerà una delle più emblematiche del repertorio di De Gregori.
Pubblicato nel 1975, Rimmel ha consacrato De Gregori come uno dei protagonisti indiscussi del cantautorato italiano. L’album, scritto in un periodo di grande fermento creativo e non senza polemiche, rappresenta una svolta stilistica rispetto ai suoi lavori precedenti. Con oltre 500.000 copie vendute, Rimmel è ancora oggi uno dei dischi più amati e rispettati dal pubblico e dalla critica.
Queste le tappe del tour:
Date estive:
23 agosto – Cattolica (RN), Arena della Regina
26 agosto – Bisceglie (BT), Dolmen Summer Festival
28 agosto – Roccella Jonica (RC), Teatro al Castello
30 agosto – Pisa, Summer Knights
4 settembre – Lecce, Cave del Duca
6 settembre – Macerata, Sferisterio
10 settembre – Taormina (ME), Teatro Antico
11 settembre – Taormina (ME), Teatro Antico
15 settembre – Caserta, Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone
24 settembre – Verona, Arena di Verona
Date nei teatri:
31 ottobre – Bologna, Teatro EuropAuditorium
1 novembre – Montecatini (PT), Teatro Verdi
5 novembre – Torino, Auditorium del Lingotto
8 novembre – Parma, Teatro Regio
10 novembre – Genova, Teatro Carlo Felice
11 novembre – Brescia, Teatro Clerici
13 novembre – Padova, Gran Teatro Geox
14 novembre – Udine, Nuovo Teatro Giovanni da Udine
18 novembre – Napoli, Teatro Augusteo
19 novembre – Bari, Teatro Team
21 novembre – Catania, Teatro Metropolitan
24 novembre – Firenze, Teatro Verdi
Date nei palasport:
6 dicembre – Assago (MI), Unipol Forum
10 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport
Date nei club:
23 gennaio – Nonantola (MO), Vox Club
24 gennaio – Bologna, Estragon
27 gennaio – Senigallia (AN), Mamamia
28 gennaio – Livorno, The Cage
30 gennaio – Firenze, Teatro Cartiere Carrara
31 gennaio – Roma, Atlantico
2 febbraio – Catania, Land
4 febbraio – Molfetta (BA), Eremo Club
5 febbraio – Napoli, Casa della Musica
7 febbraio – Brescia, Dis_Play
8 febbraio – Portogruaro (VE), Palmariva Live Club
10 febbraio – Padova, Hall
13 febbraio – Venaria Reale (TO), Concordia
14 febbraio – Milano, Fabrique