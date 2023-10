Drake ha pubblicato un nuovo singolo, “8 AM in Charlotte“. Il rapper, a sorpresa, ha pubblicato la canzone sui social media insieme a un video musicale per la traccia, che presenta suo figlio Adonis. E proprio così, con questo dialogo tra padre e figlio, che inizia la canzone. Si apre con Adonis che mostra un pezzo della sua opera d’arte, che spiega a Drake, che risponde: “È quasi come una piccola storia”. Il disegno include una capra con la scritta “Papà” accanto, portando Drake a chiedere se è lui. “È Daddy Goat”, risponde Adonis. “Questo ha perfettamente senso per me”, dice Drake.

“8 AM in Charlotte” apparirà presumibilmente nel prossimo LP di Drake, For All the Dogs, previsto per il 6 ottobre. L’uscita dell’album era originariamente prevista per il 22 settembre, ma il rapper ha annunciato che lo avrebbe posticipato per concentrarsi sul suo tour.

Qui sotto potete leggere testo, traduzione e significato della canzone.

8AM in Charlotte, Significato, Ascolta la canzone e guarda il video

Il brano è una riflessione sulla fama, sulla moralità e sulle sfide che Drake ha dovuto affrontare a causa del suo successo. Il cantante parla delle complessità e dei documenti di accordo nel settore dell’intrattenimento. Dice ai suoi fan di vedere separatamente la sua personalità esteriore e le sue lotte interiori. Nonostante quanto sia ricco qualcuno, la fama non lo protegge dalle sfide e dai tradimenti nella vita.

Drake, 8AM in Charlotte, Testo della canzone

Alright, Adonis, tell me about your beautiful piece of artwork that you sold me

So, it’s the same story

So, the goat was running away from the other mon- from the other monsters, and, and the other animals

And, um, a flower blocking the way

Um, so, the flower’s on fire

The racing car was maybe helping the goat

And there was this, some stairs, who’s like a jail stairs

And there was, and there was, um, one person who was like, on top and he got killed by the stai-by the trap

Okay, so it’s almost like a little story?

Yes

And what is SBW?

So, i-it’s not a word, but I just wanted to write SBW

Okay, you like those letters?

Si

And what, and-and Daddy’s name is next to the goat, does that mean that he’s the G.O.A.T.?

Yes, so it’s Daddy Goat

Daddy Goat? Yeah

That makes perfect sense to me

And you wanna, you wanna talk about how much, how much money you got for your beautiful drawing?

Oh, please (*Laughter*)

(Conductor, we)

Yeah

I’m out here on the road

You can hear it in the voice

Ah-em, still get this shit off, though

Look

The money speakin’ for itself, I call it fortune-tell

Fire top from a bitch that work in corporate sales

Chinchilla ushanka, we skiin’ out in Courchevel

Breakin’ news, they tried to kill him, but the boy prevails

I leave for tour and my niggas fuckin’ go to jail

Preachin’ to the dogs ‘bout wantin’ more for themselves

It’s weighin’ heavy on my moral scale

Knowin’ they gon’ sell another citizen ‘cane, they think they Orson Welles

Walk in Chanel, they like, “How the fuck you need more Chanel?”

I got these cats tuckin’ tails on fourth-quarter sales

I’m used to seein’ tears drop over enormous meals

The restaurant clears out faint echoes of Lauryn Hill

I say, “We gotta talk about us,” I feel like Jordan Peele

Could tell I’m gettin’ under your skin like a orange peel

‘Cause your words don’t match your actions like a foreign film

And now it’s silence in the Lamb’ like the horror film

Things get quiet after me statin’ the obvious

Things get kinky after fifteen years of dominance

That October sky is lookin’ ominous

The money is autonomous

Shout to Oliver North, he out in Rome doin’ Toronto shit

And Jeremiah the watchdog, you niggas know what time it is

I’m in and out of Houston Hobby so much, I’m a hobbyist

Hoes waitin’ on Cench in the lobby, that boy a lobbyist

Savage got a green card straight out of the consulate

Where I go, you go, brother, we Yugoslavian

Formal is the dress code, dawg, so many checks owed

I feel Czechoslovakian, nigga, what the fuck?

Nah, I’m movin’ different right now, for real, like

I feel like if Mike switched out the glove for the pen, like

This shit just too enticing right now, you know?

Look

Diamonds do the silly dance, I raise up the wine glass

Metal detectors beepin’, and security bypass

The numbers goin’ up, someone pull up the line graph

The days are goin’ by, it’s like I’m livin’ in time lapse

Been talkin’ to Adel like he majored in finance

Shania Twain, notepad, I’m makin’ it line-dance

You tryna rob me and it’s gon’ feel like you sittin’ at your favorite restaurant, ‘cause, nigga, that’s where you dyin’ at

Mob ties, I swear we like a bitch with fine sisters and fine cousins, the family all bad

I’m preachin’ to the dawgs about cleanin’ they images

I swear I’m like a young T.D. Jakes to my menaces

Long-kiss goodnight, PDA for my nemesis

Three hunnid acres, PGA on the premises

That’s what’s really brackin’ like this verse in parenthesis

I’m givin’ hits to niggas on some, don’t even mention it

Like, don’t even worry about it, like

You can hit me back whenever, or

Or don’t, you know?

It is what it is, I guess

Yeah, hm

Look

You young boys take some of that money and set it aside

Not havin’ enough to pay your tax is a federal crime

You niggas obsessed with me, and it’s not on no-hetero vibe

Handle beef so quiet, you think that I’m lettin’ it slide

Next thing you know, we tip-toein’ past enemy lines

Diss me so long ago, we making your memories fly

Conspiracy theories start floatin’ ‘round like the Kennedy guy

I’ll prolly hold a grudge against you guys ‘til I’m seventy-five

Ayy, niggas lyin’ for a livin’, I couldn’t relate

We all gotta lay in the bed we make, but that couldn’t be Drake

You forced a lot of fake love when real ones stood in your face

That’s why you got deserted by your niggas like puddin’ and cake

I got you on camera bowin’ down, but the footage is safe

Thank God, another USB to put in the safe

Thank God, at the crib, dippin’ my foot in the lake

I swear that y’all turned me into the villain, I couldn’t escape

Not sayin’ I’m the best at what I do

I’m just sayin’ that it’s me versus whoever wanna lose

Pick anyone of the Who’s Whos, I got two twos for new crews

R.I.P. to the DJ from Houston, we loose screws

Helicopters, cop lights and news crews

Niggas steady cryin’ to my daddy, well, boo-hoo

You prolly heard a lot about the boy, well, true-true, haha

Yeah

Drake, 8AM in Charlotte, Traduzione della canzone

Va bene, Adonis, parlami della tua bellissima opera d’arte che mi hai venduto

Quindi è la stessa storia

Quindi, la capra stava scappando dagli altri mostri e dagli altri animali

E… un fiore che blocca la strada

Uhm, quindi, il fiore è in fiamme

Forse la macchina da corsa stava aiutando la capra

E c’erano queste, delle scale, che sono come le scale di una prigione

E c’era, e c’era, um, una persona che era tipo, sopra ed è stato ucciso dalla scala vicino alla trappola

Ok, quindi è quasi come una piccola storia?

SÌ

E cos’è SBW?

Quindi, non è una parola, ma volevo solo scrivere SBW

Ok, ti piacciono quelle lettere?

Sì

E cosa, e… e il nome di papà è accanto alla capra, significa che lui è il G.O.A.T.?

Sì, quindi è Daddy Goat

Papà Capra? Sì

Per me ha perfettamente senso

E vuoi, vuoi parlare di quanto, quanti soldi hai guadagnato per il tuo bellissimo disegno?

Oh, per favore (*Risate*)

(Conduttore, noi)

Sì

Sono qui sulla strada

Puoi sentirlo nella voce

Ah-em, togliti comunque questa merd@, però

Guarda

I soldi parlano da soli, io la chiamo predizione del futuro

Fuoco da una stronza che lavora nelle vendite aziendali

Chinchilla Ushanka, andiamo a sciare a Courchevel

Ultime notizie, hanno cercato di ucciderlo, ma il ragazzo ha avuto la meglio

Parto per il tour e i miei neri vanno in prigione, cazzo

Predicando ai cani che vogliono di più per se stessi

Pesa molto sulla mia bilancia morale

Sapendo che venderanno il bastone a un altro cittadino, pensano di essere Orson Welles

Entrando in Chanel, dicono, “Come cazz0 hai bisogno di più Chanel?”

Ho questi gatti che rimboccano la coda sulle vendite del quarto trimestre

Sono abituato a vedere le lacrime scendere dopo pasti enormi

Il ristorante cancella deboli echi di Lauryn Hill

Dico: “Dobbiamo parlare di noi”, mi sento come Jordan Peele

Potrei dire che ti sto entrando nella pelle come una buccia d’arancia

Perché le tue parole non corrispondono alle tue azioni come un film straniero

E ora c’è silenzio nel Lamb’ come nel film dell’orrore

Le cose si calmano dopo che ho affermato l’ovvio

Le cose si complicano dopo quindici anni di dominio

Quel cielo di ottobre sembra inquietante

Il denaro è autonomo

Grida a Oliver North, è a Roma a fare cazzate a Toronto

E Jeremiah il cane da guardia, voi negri sapete che ore sono

Entro e esco così tanto da Houston Hobby che sono un hobbista

Quelle puttane aspettano Cench nell’atrio, quel ragazzo è un lobbista

Savage ha ottenuto una carta verde direttamente dal consolato

Dove vado io, vai tu, fratello, noi jugoslavi

Il codice di abbigliamento è formale, amico, ci sono tanti assegni da pagare

Mi sento cecoslovacco, nero, che cazzo?

No, mi sto muovendo in modo diverso in questo momento, davvero

Mi sento come se Mike avesse sostituito il guanto con la penna

Questa merd@ è semplicemente troppo allettante in questo momento, sai?

Guarda

I diamanti fanno la stupida danza, alzo il bicchiere di vino

I metal detector emettono segnali acustici e il bypass di sicurezza

I numeri salgono, qualcuno tira su il grafico a linee

I giorni passano, è come se vivessi in un time lapse

Ho parlato con Adel come se fosse laureato in finanza

Shania Twain, blocco note, sto facendo un ballo di linea

Cerchi di derubarmi e ti sembrerà di essere seduto al tuo ristorante preferito, perché, nero, è lì che stai morendo

Legami con la mafia, giuro che ci piace una stronz@ con belle sorelle e bravi cugini, la famiglia è tutta pessima

Sto predicando agli amici di pulire le loro immagini

Giuro che sono come un giovane T.D. Jakes davanti alle mie minacce

Bacio lungo della buonanotte, PDA per la mia nemesi

Trecento acri, PGA nei locali

Questo è ciò che veramente colpisce, come questo verso tra parentesi

Sto dando hit ai ngri su alcuni, non dirlo nemmeno

Tipo, non preoccuparti nemmeno, tipo

Puoi rispondermi quando vuoi, oppure

Oppure no, lo sai?

È quello che è, immagino

Sì, ehm

Guarda

Voi ragazzi prendete un po’ di quei soldi e metteteli da parte

Non avere abbastanza per pagare le tasse è un crimine federale

Voi negri siete ossessionati da me, e non è per un’atmosfera no-etero

Gestisci la carne così silenziosamente che pensi che la stia lasciando scivolare

E subito dopo superiamo in punta di piedi le linee nemiche

Mi hai insultato tanto tempo fa, abbiamo fatto volare i tuoi ricordi

Le teorie del complotto iniziano a circolare come il ragazzo di Kennedy

Probabilmente porterò rancore nei vostri confronti finché non avrò settantacinque anni

I neri mentono per vivere, non riesco a capirlo

Dobbiamo sdraiarci tutti nel letto che abbiamo preparato, ma non può essere Drake

Hai forzato un sacco di amore falso quando quelli veri li hai davanti alla faccia

Ecco perché sei stato abbandonato dai tuoi neri come un budino e una torta

Ti ho fatto inchinare davanti alla telecamera, ma il filmato è sicuro

Grazie a Dio, un’altra USB da mettere in cassaforte

Grazie a Dio, al presepe, immergendo il piede nel lago

Giuro che mi avete trasformato nel cattivo, non potevo scappare

Non sto dicendo che sono il migliore in quello che faccio

Sto solo dicendo che sono io contro chiunque voglia perdere

Scegli uno degli Who’s Whos, ne ho due per le nuove troupe

RIP. al DJ di Houston, perdiamo le viti

Elicotteri, poliziotti e troupe televisive

I negri piangono continuamente per mio padre, beh, boo-hoo

Tu probabilmente hai sentito molto parlare di quel ragazzo, beh, vero, vero, ahah

Sì

Sii grato che fosse lì