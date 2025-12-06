883, la vera storia di “Come mai”: ecco a chi è dedicata

Max Pezzali ha raccontato dopo anni le origini dell’iconica e storica canzone Come Mai degli 883. Era dedicata proprio a lei.

La vera storia degli 883 è diventata, trent’anni dopo, una serie tv. Sky ha infatti lanciato Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La Leggendaria storia degli 883, una dramedy Sky Original prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia che racconta del percorso di Max Pezzali e Mauro Repetto verso il successo nel mondo della musica e che vedrà anche una seconda stagione. Dopo la messa in onda della serie tv, Pezzali e il regista della serie sono stati ospiti di Deejay Chiama Italia, il programma di Radio Deejay condotto da Linus e Nicola Savino e in onda ogni mattina dalle 10 alle 12. In quella occasione, il cantante di Pavia ha raccontato la verità sulla canzone più iconica degli 883, Come mai.

A chi è dedicata Come mai

Nel corso dell’intervista radiofonica, Max Pezzali ha appunto ripercorso alcuni momenti decisivi della sua vita e carriera, parlando anche di quando ha racimolato qualche soldo consegnando i fiori per i suoi genitori. “Nell’estate della bocciatura consegnare i fiori è diventato il mio lavoro principale” – ha detto – “Era l’unico modo per procurarsi i soldi: mio padre mi dava mille lire a consegna e diecimila lire a funerale, che per me era tanto“. Poi ha parlato della Silvia della serie, che rappresenta un misto delle figure femminili della vita di Max.

Nella vita vera, il cantante ha infatti frequentato prima il liceo Taramelli di Pavia e poi il Copernico. “Questa Silvia era la più bella della scuola, con origini greche” – ha dichiarato – “Come mai è dedicata a lei, alla Silvia originale“.

Max Pezzali e l’attore della serie

Il cantante ha inoltre parlato della serie tv, nata da un’idea di Sydney Sibilla e Matteo Rovere. “All’inizio dicevo: ‘Ma non ce la faranno mai‘”. Max ha infatti avuto un ruolo fondamentale nel processo di scrittura della sceneggiatura e, a tal proposito, ha detto: “Io ero quello di quando non si riusciva ad andare avanti in alcuni punti. Ci siamo visti con gli sceneggiatori e quando c’erano dei nodi in certe situazioni, io cercavo di snodarli“. Poi ha commentato la recitazione di Elia Nuzzolo, l’attore classe 2000 che ha interpretato il ruolo di Max Pezzali nella serie.

“L’attore mi assomiglia nei movimenti perché mi ha studiato” – ha continuato – “È un attore pazzesco, incredibile. La prima volta che l’ho visto sul set mi sono spaventato perché mi sembrava… era come quando gli animali si vedono allo specchio“.