Tu mi parli

Io ti guardo

Come se fossi su un altro pianeta

Siamo così diversi

Così distanti

Che non so più nemmeno chi ho davanti

Puoi confondere anche gli altri si ma non me

Che potrei scriverti a occhi chiusi come il mio nome

Che hai un cuore così grande che puoi fare entrare

Tutte le persone che vuoi

Come se nulla fosse

Ho il viso aperto

Pieno di tagli

Non è un cielo stellato ma I miei denti a terra

Dirti che ti amo è un volo dal secondo piano

Un incidente in bici contro un carro armato

E tu sei brava a farmi male a farmi la guerra

A dimenticarmi a casa quando sei di fretta

E se ti stringo forte I polsi è per tenerti qui

Per vedere se sei ancora viva quando sei fredda