66700, SEVEN 7oo feat. Freeze Corleone, Ashe 22, Keta, Sacky, Nko, Dahirvè: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo, ‘66700’, il nuovo singolo di SEVEN 7oo feat. Freeze Corleone, Ashe 22, Keta, Sacky, Nko, Dahirvè. Il brano, in poche ore dalla pubblicazione, è finito in tendenza su Youtube.

Ecco il testo di ‘66700’:

667 seven

Shoot comme Stephen

Enchaine les assasinat Comme dans seven

Double silencieux chen aka mr goodkat dans lucky number slevin

Ekip squadra

Backwood 3 grammes

Roule les 3x comme si javais 3 bras

Lin jboit grave

Pense comme avec 3 crane

Crache des flammes la cabine et le toit crament

Corleone jsuis loin devant jsuis pas dans le peloton

Fuck lindustrie cest les nouveau champs de coton

So Seven 7oo so a Milan

Transige dans cette merde comme si mon ame a mille ans

Fume exotic sip faygos exotiques

Jvois flou les xan et les lexo piquent

Prof chen montre comment faire les exo type

T’es la version rap de joe exotic

Sacky AKA opps-killer

T-max black solo mille

Bastano

Partiranno scintille

Piangeranno famiglie

Vis a vis coi miei demoni

Dammeli

Non do l’anima al diavolo

Muovilo

Se vuoi stare qua al tavolo

Tiro a vuoto sparo su un pentagono

Ok GT non più su un bus

Paypal scam

Hennessy sale su

Bad bitch vuol mandarmi in down

Vedo tanti leoni da monitor

Più di un rapper bugiardo cronico

Legit check non valido

Fake Gangsta non vivi un barrio

Cripto b-t-c

Promet c-m-d

Prometazin g-p-s

Vaz-y

Lingchin nel metaverso promt/prometa

San Siro cart nazional

Scanner 3attay fa virus total

Noval

Fuck Ssanremo 2022

Cripto b-t-c

Promet c-m-d

Prometazin g-p-s

Vaz-y

Lingchin nel metaverso promt/prometa

San Siro cart nazional

Scanner 3attay fa virus total

Noval

Fuck Sanremo 2022

Ho comprato un ferro coi soldi di error

Sembra che scherzo ho un scammer davvero

Non servono i soldi che ti da la Major

Se poi non ci torni ritornano indietro

Scam scam scandalizzato

Da come muovo le mie mani

Lg pc hackato sto captando i segnali

Gas mask sulla mia face in un bunker da tsunami

Nella tana insieme a Gheddafi

Task force zar rende tutto chiaro

Esplode ….

Pour un rien on sort le mouss mouss

Plata plata plomo plomo

Sous cali en s’moment j’me sens trop écolo

Sur le turf toute l’année un peux comme n’golo

On va te donner à manger au tigre s/o baskin

Le ski j’connais j’vendais dla zip askip

J’repence a des chose j’ai la

Boule au ventre

Étouffante la vie qu’on mène et très éprouvante

J’enchaîne les combos

Et je le fait par passion

Dans ma vie j’suis attacher qu’à une seul nation

J’rap comme si j’enchaîne v’la les tractions

Passe dans l’coin si tu veux grave de l’action

Avec un geush la j’suis en pleine transaction

J’serais pas tout seul j’serais avec ma faction

Y on voulu nous berné

On fume la beuh à berner

Cripto b-t-c

Promet c-m-d

Prometazin g-p-s

Vaz-y

Lingchin nel metaverso promt/prometa

San Siro cart nazional

Scanner 3attay fa virus total

Noval

Fuck Sanremo 2022

Cripto b-t-c

Promet c-m-d

Prometazin g-p-s

Vaz-y

Lingchin nel metaverso promt/prometa

San Siro cart nazional

Scanner 3attay fa virus total

Noval

Fuck Sanremo 2022.