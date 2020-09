Le Spice Girls pronte a rigirare il video di Wannabe per i 25 anni del singolo? E sul Dvd mancante del tour…

Rilasciato il 26 giugno 1996, Wannabe è stato il singolo di debutto delle Spice Girls che ha dato ufficialmente il via alla loro carriera internazionale. E, siccome nel 2021 si festeggerà il 25esimo anniversario della canzone, ecco una serie di rumors sui piani della girlband.

Sembra che il progetto originale riguardasse un nuovo tour (europeo o addirittura con alcune tappe in America o Australia) ma la pandemia legata al Coronavirus ha, ovviamente, interrotto i piani. E così, il The Sun ha lanciato il gossip (ancora da confermare, ovviamente…). Il gruppo pop sarebbe intenzionate a festeggiare tornando a girare il video ufficiale che ha accompagnato proprio Wannabe. Ricordate la clip culto girata nell’albergo con le cinque ragazze speziate pronte a creare caos e confusione? Proprio quello.

“Le Spice Girls speravano di mettersi in tour nel 2021 per celebrare il loro grande anniversario, ma ora non è possibile a causa della pandemia. Sono tutte in contatto settimanalmente e stanno cercando di trovare nuove idee su come possono fare qualcosa di speciale per celebrare il grande giorno. Mel C ha suggerito di fare qualcosa intorno a” Wannabe “, inclusa l’idea di rielaborare il video per i social media. Ci sono così tante opzioni e niente è off-limits. Vogliono dare ai fan qualcosa di speciale”

Ma… ecco arrivare la prevedibile doccia fredda.

L’insider ha ammesso che è “estremamente improbabile” che Victoria Beckham – che ha rinunciato al tour di reunion del gruppo lo scorso anno – si possa unire a Geri Horner, Mel B, Melanie C ed Emma Bunton nei loro piani per l’anniversario.

Inoltre, Melanie C in una recente intervista ha ammesso di avere un rimpianto sul loro tour in Uk, l’assenza di un Dvd ufficiale della reunion: