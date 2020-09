Alice Keys stava per far cantare "If I Ain’t Got You" ad una famosissima collega. E rivela il nome...

Di Alberto Graziola sabato 19 settembre 2020

Alice Keys voleva dare "If I Ain't Got You" ad un'altra famosissima cantante...

If I Ain’t Got You è una delle canzoni più famose, amate e vendute della carriera di Alicia Keys. Eppure, per un breve periodo di tempo, la cantante ha pensato di far incidere questo pezzo ad una sua famosissima collega: Christina Aguilera.

Lo ha raccontato lei stessa, in una recente intervista per Stereogum. Era il 2002 e stava collaborando con l'interprete di "Genie in a bottle" per il disco "Stripped".

"Mi ha contattata ed è stato tipo, 'Scriveresti qualcosa per me?' E poi ci sono state tante email. Che voce! Sapevo che potrei avrei potuto scrivere qualcosa di favoloso per lei... Così il tempo è passato e non avevo ancora scritto la canzone. E [l'etichetta] diceva: "Hai qualcosa per Christina?" Ricordo di aver scritto di recente ‘If I Ain’t Got You'"

Keys ha suggerito l'idea di inviare il pezzo alla Aguilera. E il suo staff le ha risposto:

“Sei completamente pazza? Non le stiamo dando quella canzone. Sei fuori di testa?"

"Qual è il problema?" Pensò la Keys, supponendo che avrebbe semplicemente scritto "un centinaio di altre" canzoni proprio come quella. Tuttavia, ha ascoltato i consigli del suo A&R e, invece di inviare la sua futura hit dal suo album "The Diary of Alicia Keys", ha scritto "Impossible" per la Aguilera (presente proprio in Stripped):

"È stata una sensazione fantastica per noi poter lavorare insieme in quei tempi. Ma non dimenticherò mai che avrei stavo per dare via ‘If I Ain’t Got You'. Non è folle? Quindi questa è una bella storia. "

