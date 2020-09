Thom Yorke, matrimonio con Dajana Roncione in Sicilia. E a Bagheria arrivano i Radiohead...

Di Alberto Graziola sabato 19 settembre 2020

I Radiohead sono in Sicilia per il matrimonio di Thom Yorke e Dajana Roncione

I Radiohead sono in Sicilia ma per un motivo ben diverso da un concerto. La band si è riunita per il matrimonio del loro leader, Thom Yorke, convolato a nozze con la bella attrice italiana Dajana Roncione. Location delle nozze è Villa Valguarnera a Bagheria. Ovviamente la città è super blindata per i 120 ospiti previsti (e tra questi, appunto, i compagni di band di Thom). Ecco le parole del cantante:

"Questo fine settimana, nonostante tutte le difficoltà causate dalla pandemia globale, siamo orgogliosi e felici di sposarci qui in Sicilia. La Sicilia è l’isola natale di Dajana. È cresciuta a Monreale, camminava per andare a scuola davanti al suo bellissimo duomo ogni mattina e ha ancora molti amici e parenti lì”

Poi l'artista ha concluso, sdrammatizzando i limiti imposti dal Covid-19: tavoli con distanziamento sociale... "E niente pista da ballo"