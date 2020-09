Naked, Ava Max: il nuovo singolo dall'album "Heaven and Hell", un invito a guardare l'anima e la verità

Di Alberto Graziola sabato 19 settembre 2020

Ava Max, Naked: significato testo del nuovo singolo tratto da Heaven and Hell, video e traduzione su Soundsblog.it

Prodotto da Cirkut & Trackside, Naked è il nuovo singolo di Ava Max estratto dal suo disco "Heaven & Hell".

Nella canzone, c'è il racconto della cantante nel mantenere una parte di sé protetta anche quando non indossa più vestiti. E un appello ad osservare la verità e non le cicatrici, dell'anima e del corpo.

In apertura post il video ufficiale, a seguire testo e traduzione:

Ava Max, Naked, Lyrics

[Verse 1]

Wrap me in designer sheets and trace along this frame

Ask me why they used to say that trouble was my name

I've been playin’ a fool since I stepped into the game

Tell me I'm like Heaven, take the good Lord's name in vain

[Pre-Chorus1]

But when I play my cards, keep ’em close to my chest

Never fall in love, everybody loses the bet

But underneath, I just need to forget

So come and get me undressed

[Chorus2]

Well, you can take off all my clothes

And never see me naked

See me for real

If you don't know my heart

You're never gonna break it

Baby

Tell me if it's safe to bare my soul

I wanna show you my deepest secrets

I think I'm ready to be exposed

I want you watching me

When you take off all my clothes

And really see me naked

See me for real

[Verse 2]

If I let you leave the light on and I drop my guard

Promise that you'll see me for my truth and not my scars

[Pre-Chorus1]

But when I play my cards, keep 'em close to my chest

Never fall in love, everybody loses the bet

But underneath, I just need to forget

So come and get me undressed

[Chorus2]

Well, you can take off all my clothes

And never see me naked

See me for real

If you don't know my heart

You’re never gonna break it

Baby

Tell me if it’s safe to bare my soul

I wanna show you my deepest secrets

I think I'm ready to be exposed

I want you watching me

When you take off all my clothes

And really see me naked

See me for real

[Bridge5]

If I keep my distance, I can’t connect with you

Lay my head on your chest and just surrender

Just surrender to you

[Chorus2]

Well, you can take off all my clothes

And never see me naked

If you don't know my heart

You're never gonna break it, yeah

(Oh, you) Tell me if it's safe to bare my soul

I wanna show you my deepest secrets

I think I’m ready to be exposed

I want you watching me

When you take off all my clothes

And really see me naked

See me for real

Ava Max, Naked, Traduzione

Avvolgimi in fogli di design e traccia lungo questa cornice

Chiedimi perché dicevano che il mio nome era guaio

Faccio la stupida da quando sono entrata nel gioco

Dimmi che sono come il paradiso, prendi invano il nome del buon Dio

Ma quando gioco le mie carte, tienile vicino al petto

Non innamorarti mai, tutti perdono la scommessa

Ma sotto, ho solo bisogno di dimenticare

Allora vieni e fammi spogliare

Bene, puoi togliermi tutti i vestiti

E non vedermi mai nuda

Guardami per davvero

Se non conosci il mio cuore

Non lo romperai mai

Baby

Dimmi se è sicuro mettere a nudo la mia anima

Voglio mostrarti i miei segreti più profondi

Penso di essere pronta per essere esposta

Voglio che tu mi guardi

Quando mi togli tutti i vestiti

E vedermi davvero nuda

Guardami per davvero

Se ti lascio accendere la luce e abbasso la guardia

Prometti che mi vedrai per la mia verità e non per le mie cicatrici

Ma quando gioco le mie carte, tienile vicino al petto

Non innamorarti mai, tutti perdono la scommessa

Ma sotto, ho solo bisogno di dimenticare

Allora vieni e fammi spogliare

Bene, puoi togliermi tutti i vestiti

E non vedermi mai nuda

Guardami per davvero

Se non conosci il mio cuore

Non lo romperai mai

Baby

Dimmi se è sicuro mettere a nudo la mia anima

Voglio mostrarti i miei segreti più profondi

Penso di essere pronta per essere esposta

Voglio che tu mi guardi

Quando mi togli tutti i vestiti

E vedermi davvero nuda

Guardami per davvero

Se mantengo le distanze, non riesco a connettermi con te

Appoggia la mia testa sul tuo petto e arrenditi

Arrenditi a te

Bene, puoi togliermi tutti i vestiti

E non vedermi mai nuda

Guardami per davvero

Se non conosci il mio cuore

Non lo romperai mai

Baby

Dimmi se è sicuro mettere a nudo la mia anima

Voglio mostrarti i miei segreti più profondi

Penso di essere pronta per essere esposta

Voglio che tu mi guardi

Quando mi togli tutti i vestiti

E vedermi davvero nuda

Guardami per davvero