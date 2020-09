Chiamami col tuo nome su Rai 3, stasera: la colonna sonora del film con Armie Hammer e Timothée Chalamet

Di Alberto Graziola sabato 19 settembre 2020

Chiamami col tuo nome, film, Rai 3: streaming della colonna sonora della pellicola di Luca Guadagnino

Questa sera, su Rai 3, andrà in onda, in prima visione tv, il film di Luca Guadagnino, Chiamami col tuo nome. Questa la trama, riportata dai cugini di Cineblog.it:

È l'estate del 1983 nel nord dell'Italia, ed Elio Perlman (Timothée Chalamet), un precoce diciassettenne americano, vive nella villa del XVII° secolo di famiglia passando il tempo a trascrivere e suonare musica classica, leggere, e flirtare con la sua amica Marzia (Esther Garrel). Un giorno, arriva Oliver (Armie Hammer) un affascinante studente americano di 24 anni, che il padre di Elio ospita per aiutarlo a completare la sua tesi di dottorato. In un ambiente splendido e soleggiato, Elio e Oliver scoprono la bellezza della nascita del desiderio, nel corso di un'estate che cambierà per sempre le loro vite.

La colonna sonora include tre brani di Sufjan Stevens, gli inediti Mystery of Love e Visions of Gideon e una nuova versione di Futile Devices con pianoforte. Sono anche presenti canzoni di The Psychedelic Furs, Loredana Bertè, Bandolero, Giorgio Moroder, Joe Esposito e F.R. David, e componimenti di John Adams, Frank Glazer, Ryūichi Sakamoto, Johann Sebastian Bach e Maurice Ravel.

In Inghilterra, la soundtrack ha fatto il suo esordio al numero 18 nella classifica dei dischi, durante la settimana del 10 novembre 2017. La settimana successiva è salita al numero 12.

Ecco, a seguire, i titoli di tutte le tracce e lo streaming del disco:

John Adams – Hallelujah Junction – 1st Movement – 7:09

Ryūichi Sakamoto – M.A.Y. in the Backyard – 4:25

Loredana Bertè – J'adore Venise – 4:15

Bandolero – Paris Latino – 4:01

Frank Glazer – Sonatine bureaucratique – 3:44

Alessio Bax – Zion hört die Wächter singen – 5:10

Giorgio Moroder e Joe Esposito – Lady, Lady, Lady – 4:15

Maurice Ravel (André Laplante) – Une barque sur l'océan – 7:10

Sufjan Stevens – Futile Devices (Doveman Remix) – 2:15

Ryūichi Sakamoto – Germination – 2:09

F.R. David – Words – 3:27

Marco Armani – È la vita – 4:11

Sufjan Stevens – Mystery of Love – 4:08

Franco Battiato – Radio Varsavia – 4:07

The Psychedelic Furs – Love My Way – 3:33

Valéria Szervánszky e Ronald Cavaye – Le Jardin féerique – 3:02

Sufjan Stevens – Visions of Gideon – 4:07