I Love Beirut, il concerto in streaming organizzato da Mika: biglietti, cantanti, live in diretta dalle 20

Di Alberto Graziola sabato 19 settembre 2020

I Love Beirut,streaming concerto 19 settembre 2020: cantanti e anticipazioni

Oggi, 19 settembre 2020, è il giorno in cui si terrà il concerto "I Love Beirut", organizzato da Mika e in diretta -in Italia- dalle 20. L'evento benefico è stato pensato in seguito all’esplosione che ha distrutto Beirut provocando centinaia di vittime e migliaia di feriti. Insieme all'artista, hanno aderito anche Kylie Minogue, Salma Hayek, Rufus Wainwright e Laura Pausini. Quest'ultima, come annunciato, si esibirà in diretta dal Colosseo, cantando "Tra te e il mare".

I biglietti costano dieci euro e sono acquistabili cliccando qui. Qua, invece, per le donazioni.

Il concerto sarà visibile in streaming su YouTube dalle 20 di questa sera. Durerà 1h e 45 minuti circa e i fondi raccolti andranno a Red Cross e Save The Children.