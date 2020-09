Legno feat. Wrongonyou, Hollywood: un andirivieni di ricordi e sensazioni che salutano la stagione estiva

Legno feat. Wrongonyou, Hollywood

E' in radio il nuovo singolo del duo indie dall’identità nascosta, i LEGNO, con il nuovo singolo HOLLYWOOD (Matilde Dischi / Artist First), feat. Wrongonyou. Il brano è disponibile anche in streaming e download.

Si tratta di un pezzo dal retrogusto estivo, un andirivieni di ricordi e sensazioni che salutano la stagione andata, con il ritmo catchy che l’ha accompagnata ancora nella testa e tra le parole.

“Quante volte ci siamo illusi di poter vivere come le star, ma al risveglio ci siamo accorti che la vita non è Hollywood. Come capita spesso a fine Estate si ricomincia la routine e torniamo a vivere la vita da spettatori sognatori”

È un brano spontaneo, nato da un gioco tra artisti, da qui la collaborazione con Wrongonyou.

A proposito della collaborazione, il duo dichiara:

“Abbiamo incontrato Wrongonyou in studio per suonare un po’ insieme e comporre per altri artisti. È nata questa canzone e ci stava talmente bene addosso che abbiamo deciso di tenerla e pubblicarla. Una collaborazione nata quasi per caso, come tutte le cose belle.”

Wrongonyou conferma con entusiasmo la collaborazione:

“Con i ragazzi c’è una stima reciproca molto forte che ci ha permesso in un solo pomeriggio di studio di trovare la chimica giusta per creare qualcosa insieme. Hollywood è un pezzo che unisce i nostri mondi musicali, facendoli incontrare senza snaturarli. Inoltre mi ha divertito molto scrivere con loro il testo, ironico e disilluso allo stesso tempo.”

