Virginio è Justin Timberlake e vince la prima puntata di "Tale e Quale show 2020"

Di Alberto Graziola sabato 19 settembre 2020

Tale e Quale show 2020, Virginio vince nei panni di Justin Timberlake

Virginio ha vinto la prima puntata di Tale e Quale Show 2020 vestendo i panni (fisici e canori) di Justin Timberlake. Il cantante ha conquistato la giuria -composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Con la sua interpretazione di "Can't Stop the feeling" ha avuto la meglio sui colleghi in gara, la cantante Barbara Cola, l'imitatrice Francesca Manzini, la conduttrice Carolina Rey, la showgirl Carmen Russo, l'attrice di musical Giulia Sol, gli attori Sergio Muniz e Francesco Paolantoni, il cantante Pago, l'attore e doppiatore Luca Ward.

E' lui- tra voti ottenuti dalla giuria e dagli altri partecipanti alla gara dello show- a primeggiare in questa prima puntata del programma. La prossima settimana dovrà interpretare Diodato.