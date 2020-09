Padre figlio e spirito, il secondo album dei FSK Satellite al primo posto degli album più venduti in Italia

Di Alberto Graziola venerdì 18 settembre 2020

Padre figlio e spirito, il secondo album dei FSK Satellite: streaming e tracklist canzoni

I FSK Satellite hanno rilasciato il loro secondo disco, Padre figlio e spirito, e sono arrivati direttamente al primo posto della classifica degli album più venduti in Italia. E' la chart della Fimi a ufficializzare il successo della loro ultima fatica, uscita una settimana fa.

All'interno, sono presenti le collaborazioni di Sfera Ebbasta, Chief Keef e Tadoe.

A seguire potete ascoltare il disco e leggere la tracklist:

Padre figlio e spirito

Don't Touch My Stick

Lean nel lean

Husky

Asso di bastoni

Soldi sulla carta (feat. Sfera Ebbasta)

Settimana al caldo

Top Gun

Ho fatto (feat. Chief Keef, Tadoe)

Due e zero

Mastercard

Money fast

Tre terroni a Milano

Easy boys

10 X in California