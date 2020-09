Harakiri, Samuele Bersani: il nuovo singolo da "Cinema Samuele" (testo e video)

Di Alberto Graziola venerdì 18 settembre 2020

Samuele Bersani, il testo della canzone, nuovo singolo tratto da "Cinema Samuele"

Harakiri è il nuovo singolo di Samuele Bersani.

Si tratta del primo assaggio del suo nuovo album "Cinema Samuele", in uscita il prossimo 2 ottobre per Sony Music.

Tra musica e immagini, la canzone è accompagnata da un videoclip che riprende il sapore cinematografico della traccia e si presenta come un meraviglioso cortometraggio, diretto da Giacomo Triglia, su soggetto scritto da Pacifico e interpretato nel ruolo del protagonista da Jozef Gjura. Potete vederlo cliccando qui sopra, in apertura post.

“Harakiri” pesca a piene mani nella quotidianità per offrire una visione poetica della complessità della vita, mentre le note nostalgiche di un hammond a valvole creano subito un’atmosfera ipnotica e intima alla Serge Gainsbourg e suggestive geometrie sonore raccontano il ritratto di un uomo che “che dal suo abisso riesce sorprendentemente a risalire”.

Poche pennellate bastano all’artista per portare l'ascoltatore a un millimetro dal protagonista nei fumosi cinema parigini e nelle desolate periferie di quartiere, in un impressionismo musicale fatto di immagini e visioni simboliche. Un racconto cinematografico pieno di realismo e dirompente poesia dove, nel totale blackout del mondo, anche il disagio più buio può trasformarsi in rinascita, lasciando un finale di canzone aperto all’immaginazione dell’ascoltatore. Il cantautore riprende così in questa prima "sala", temi contemporanei e problematiche tangibili di oggi, umanità nascoste agli occhi ma sempre presenti e centrali nei suoi testi, da "Il Mostro" in poi.

“Harakiri” è scritto da Samuele Bersani e prodotto e arrangiato dallo stesso artista insieme a Pietro Cantarelli.

Samuele Bersani, Harakiri, Testo

Stava facendosi harakiri

chiuso in un cinema porno francese

ma dopo i primi tentativi

“Non è il momento” disse, poi si arrese

agli sviluppi della trama

alla profondità dei dialoghi

Per arrivare all’astronave

Quella scatola tutta lamiere

Che non smetteva di tremare

E si appoggiava appena su due pietre

Aveva attraversato i campi

E si era aperto il mignolo di un piede

Canzoni d’amore altamente nocive

Per un cuore già troppo pulsante

Sapendo che in giro non c’era un dottore

Non stava mai lì ad ascoltarle

Davanti a uno specchio di carta argentata

Pensò: "Guarda che fisico!”

Potrei dire di aver fatto lo stuntman

Si addormentò spontaneamente

Con il sonnifero lasciato in tasca

Con il sorriso deficiente

Di un imbucato al centro della festa

Sognò di avere un’aragosta

Ancora viva dentro ad una busta

Si era svegliato col cappotto addosso

Con una tanica di acqua di fosso

Da far bollire sul fornello

Tenuto in bilico con un ombrello

Che non poteva più aprirsi

Ma gli era utile per questo e quello

Persino a far finta di avere un fucile

Col quale difendersi quando

Provavano a superare il confine

Sparava bestemmie di marmo

Davanti ai ragazzi seduti sui cofani che lo provocavano

Tirò giù anche l’ultimo santo

Poi dopo una serie giorni infelici

Venne fuori vestito di bianco

Sembrava una lucciola in mezzo a un blackout

Per fargli un regalo anche il cielo di colpo si aprì a serramanico

Come se spalancasse un sipario