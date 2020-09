Lady Gaga, 911: il video "tra sogno e realtà", ecco tutti i significati

Di Alberto Graziola venerdì 18 settembre 2020

Lady Gaga, 911, il video: ecco i significati nascosti

911 è il titolo del nuovo singolo di Lady Gaga estratto dal sul ultimo album, Chromatica. La canzone è il terzo brano rilasciato dopo i precedenti "Stupid Love" e "Rain on me" con il featuring di Ariana Grande.

Oggi è uscito il video ufficiale del pezzo. Iniziandolo a vedere si cerca di capire qualche riferimento, un senso alla storia, alle immagini quasi oniriche che lo caratterizzando. Poi, prima della fine, ecco la soluzione chiarissima, punto per punto.

Se non volete rovinarvi la sorpresa e non lo avete ancora visto, fermatevi qua con la lettura.

Partiamo dall'inizio con Lady Gaga che si risveglia in questo deserto. Una bici vicino a lei, dei melograni sulla sabbia. Lei si alza e arriva in un luogo strano dove un ragazzo continua a sbattere freneticamente la testa su un cuscino. Intorno alla cantante una serie di personaggi: una signora che accarezza una mummia, un ragazzo con un ombrello, una donna/santa vestita in bianco. Gaga sembra volare via ma viene trattenuto per la caviglia. Sul muro un telo con una storia disegnata che poi avrà un senso... Poi, l'artista urla, improvvisamente.

E qui scopriamo il senso di tutto. La sua caviglia è ferita. si trova su una barella. Intorno a lei due infermieri (la donna/santa e l'altro ragazzo accanto), la bicicletta è rovesciata sull'asfalto, una donna accarezza un corpo apparentemente esanime, il deserto dove si trovava Gaga è su un muro pubblicitario, un ragazzo è privo di sensi contro un airbag (ricordate quello che colpiva la testa su un cuscino?)

Tutto, quindi, ha un senso, dal sogno alla realtà dell'incidente (e il 911 accorso...)