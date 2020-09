Casadilego incanta i giudici di X Factor 2020 (e Manuel Agnelli è commosso) - Video

Di Alberto Graziola giovedì 17 settembre 2020

Casadilego incanta a X Factor con "A casa of you"

Presentatasi sul palco, timidamente, come fan di Ed Sheeran, Elisa ha così spiegato il motivo del suo nome d'arte, Casadilego. E la giovane cantante, dopo essersi accertata che la chitarra fosse accordata, ha emozionato e convinto i giudici con la sua cover di "A case of you" di Joni Mitchell. Una interpretazione magica, da pelle d'oca che ha fatto emozionare l'intera giuria (Manuel Agnelli in primis).

Giudici commossi. Manuel: "Penso che tu sia un grande talento". Standing ovation dei giudici (il pubblico avrebbe fatto sicuramente la stessa cosa...).

Hell Raton aka Manuelito:" Elisa, wow... sei riuscita a cantare per te stessa e ci hai donato questa esperienza, sono senza parole".

Emma. "Non sentito una persona cantare in questo modo... per me questa è arte".

Mika: "Tu arrivi qua e dici che sei una fan... gli altri vengono e dicono che sei una star". Ovviamente 4 Sì.

A termine della performance, Manuel è preoccupato per il percorso che la cantante potrebbe avere fuori dal programma. "Ci siamo noi! gli ricorda, giustamente Emma.

Elisa, del resto, è davvero un talento.