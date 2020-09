Blue Phelix canta South Dakota: da Tik Tok ai 4 Sì di X Factor 2020 (video)

Di Alberto Graziola giovedì 17 settembre 2020

Blue Phelix è il nome d'arte di Francesco che si è presentato ai casting di X Factor 2020

"Per me i vestiti non hanno un'identità di genere, sono un pezzo di tessuto" racconta il prossimo concorrente mentre mostra acuni abiti femminili dal suo armadio. Ha iniziato a fare video su Tik Tok

"e faccio vedere che io esisto: magari non sono la maggior parte delle persone ma sono qui".

Lui è Francesco, ha 21 anni e si è presentato nella prima puntata delle Audizioni di X Factor 2020.

Mika: "La cosa che mi ha colpito è questa voce che è così grande che ti dà l'impressione di abbracciarti" Emma: "Vedo una bellissima persona con una bellissima storia da raccontare, potresti raccontare la battaglia anche degli altri". 4 Sì, per lui.

Passa con 4 Sì.