X Factor 2020, giudici: le dichiarazioni di Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli

Di Alberto Graziola giovedì 17 settembre 2020

Questa sera parte X Factor 2020, in onda su SkyUno, dalle 21,15. I giudici di questa edizione sono Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli. Durante la conferenza stampa di presentazione del talent show, ecco le dichiarazioni rilasciate dalla giuria del programma.

Emma Marrone ha commentato così il suo ingresso a X Factor:

La vivo in maniera molto onesta e sincera, forse il fatto che io sia stata dall'altra parte mi fa capire che in certi casi bisogna avere una forma di empatia con le persone che hanno il coraggio di mettersi in gioco. Cerco di essere sincera, dico quello che penso e non mi faccio influenzare da loro. Se sei circondata da persone che stimi c'è il rischio che tu sia influenzata dal loro punto di vista. Ma qui cerco di mantenere la mia visione e il mio punto di vista. (...) Mi sono sentita a mio agio. Quando c'è una stima reale tra artisti, ti senti ben voluta e ti rendi conto che la tua opinione - magari anche diversa dalla loro - è ben accetta. Mi ascoltano quando parlano, pensano che io dica delle cose intelligenti: anche se sono bionda, ogni tanto dico delle cose intelligenti anche io. Tutta la squadra di X Factor mi ha fatto sentire a casa. Si lavora in armonia. Penso di essere stata me stessa, con i miei limiti e i miei pregi. Mi sono sentita protetta. E' bello lavorare in un posto dove nessuno ti giudica

Manuel Agnelli torna dietro al bancone:

La musica è ferma, almeno quella live. Parlare di musica in questo momento diventa ancora più importante. In tv non c'è mai approfondimento, ma il progetto di quest'anno mi ha intrigato tantissimo. Forse perché non c'è pubblico c'è la possibilità di rendere diversa la discussione (...) C'è la possibilità di avere un rapporto diverso con gli artisti e vedere un lato degli artisti più vicino alla loro quotidianità della loro cameretta. Forse anche loro si sentono più a loro agio così. Dopo un po', lo si spera, si dovranno confrontare con il pubblico e lì sarà un altro gioco.

Torna anche Mika come giudice a X Factor 2020:

Sono stato chiamato tante volte per diversi programmi. C'è sempre la solita formula di approccio. La chiamata è arrivata in un momento in cui era tutto sospeso. Ho sottolineato la mia paura, ma è stata una sfida ancora più grande. Tutto è cambiato quando ne ho parlato con Eliana e Gabriel: c'era la volontà di cambiare la modalità di questo show. Il format è lo stesso, lo conosciamo, ma per la prima volta ho guardato una puntata del programma. Mi provoca tantissima emozione

Infine, ecco le parole di Hell Raton: