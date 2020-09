Al Bano torna a Sanremo? Intanto finisce tra le polemiche per una frase su una ipotetica pensione a 1470 euro...

Di Alberto Graziola mercoledì 16 settembre 2020

Al Bano tra le polemiche: ecco cosa è successo

Intervenuto a Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, Al Bano ha parlato di un suo conto aperto con il Festival di Sanremo che l'ha visto, nel corso della sua carriera, in gara come solista e insieme alla moglie Romina. I due, poi, sono stati anche super ospiti sul palco del Teatro Ariston con la loro attesa reunion.

Non ci sono novità in ambito di inediti da incidere o dischi in uscita ma il palco di Sanremo resta una opzione più che aperta:

Niente mi ispira niente, se non una grande tristezza. E cantare tristezza per me non va bene. L’ho fatto in passato, ora cerco di evitare. Sto vivendo un momento di pausa. Che musica fai oggi? Poi è il momento del rap, che devi fare? Sento proprio che non è assolutamente il momento. Lasciamo il rap, quando sento ciò che cantano, sento una specie di sfogo interiore, violento. Lasciamoli fare...Però non vedo l’ora di tornare a Sanremo, ho un conto aperto con Sanremo. Se tutto va come dico io...

Vedremo quindi Al Bano sul palco del Teatro Ariston, magari nel 2021?

Intanto, in queste ore, il cantante è finito tra le polemiche (diventando trend topic su Twitter) per essere tornato su una risposta che aveva dato in passato. L'artista ha voluto spiegare il suo punto di vista ma le dichiarazioni non hanno risparmiato critiche: