Morositas, il duetto tra Federica Carta e Random dal 18 settembre 2020

Di Alberto Graziola mercoledì 16 settembre 2020

Federica Carta feat. Random, Morositas: ecco di cosa parla il nuovo singolo, disponibile dal 18 settembre 2020

Morositas è il titolo del nuovo singolo di Federica Carta featuring Random.

Sempre più forte e consapevole, trasforma la rabbia e la delusione per una storia d’amore finita in un brano ritmato che alterna sonorità anni ‘50 al rap. Il brano sarà disponibile da venerdì 18 settembre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming e download.

“Morositas” racconta l’amaro che una storia travagliata lascia inesorabilmente in bocca e di quelle notti passate a mangiare caramelle, unica nota dolce che scalda il cuore ma che non basta mai a lasciarsi definitivamente le delusioni alle spalle.

Tornano a bussare alla porta dei ricordi di Federica gli attriti di una storia d’amore finita, fatta di continui tira e molla e ferite ancora aperte. Solo all’alba, dopo un’intera notte passata a sfogarsi e a riflettere, l’ultima Morosita sembra darle la forza di reagire.

La canzone è prodotta da Katoo (Francesco Catitti), con cui l’artista ha già collaborato in “Easy” e “Bullshit”. Recentemente ha inciso anche una collaborazione con Chadia Rodriguez nel pezzo “Bella così” che ha totalizzato 8 milioni di stream, 12 milioni di view e oltre 100 mila video su TikTok, puntando i riflettori su un tema delicato come quello del body-shaming.