Lady Gaga, canzoni: album e singoli, da The Fame a Chromatica

Di Alberto Graziola martedì 15 settembre 2020

Lady Gaga, canzoni, film, altezza, vero nome e discografia della cantante

Lady Gaga è protagonista, insieme a Bradley Cooper, del film "A star is born", in onda questa sera, in prima serata su Canale 5. Vi abbiamo già parlato del grande successo della colonna sonora della pellicola, trainata dal boom di "Shallow" prima singolo ufficiale estratto dalla soundtrack. Ma, ovviamente, Lady Gaga, prima nasce come cantante, nonostante alcune esperienze da attrice, da - appunto- A star is born, Machete Kills e American Horror Story: Hotel. Vediamo insieme la sua discografia.

Il suo primo album è The Fame, pubblicato nel 2008. Dal disco sono stati estratti, come singoli, Just Dance, Poker Face, Eh, Eh (Nothing Else I Can Say), LoveGame e Paparazzi.

Dall'Ep "The Fame Monster", invece, sono stati rilasciati Bad Romance, Telephone, Alejandro e Dance in the Dark.

Nel 2011 è la volta di "Born this way", trainato dalla titletrack e successivamente da Judas, The Edge of Glory, Yoü and I e Marry the Night.

Passano due anni prima di "Artpop" con tre brani estratti, Applause, Do What U Want e G.U.Y.

Nel 2014 esce "Cheek to Cheek" insieme a Tony Bennett con i brani Anything Goes e I Can't Give You Anything but Love.

Nel 2016 è la volta di "Joanne" con i tre singoli Perfect Illusion, Million Reasons e l'omonimo Joanne.

Insieme all'uscita nei cinema di "A star is born" è stata rilasciata, nel 2018, la soundtrack con Shallow, Always Remember Us This Way e I'll Never Love Again.

Infine, nel 2020, l'ultima fatica, Chromatica con Stupid Love e Rain on Me, attualmente, come singoli ufficiali rilasciati.

Tra le curiosità cercato su Lady Gaga, c'è l'altezza: 1 metro e 55 cm.

Lady Gaga è nata il 28 marzo 1986 e ha 34 anni.

Il suo vero nome è Stefani Joanne Angelina Germanotta.