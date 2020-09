Vertigine, Levante: ecco il nuovo singolo colonna sonora di Baby 3

Di Alberto Graziola martedì 15 settembre 2020

Vertigine, è il titolo del nuovo progetto di Levante in uscita il 17 settembre: un singolo inedito che fa parte della colonna sonora (è nei titoli di coda e nel teaser) della stagione finale di Baby, la serie originale italiana Netflix la cui terza stagione debutterà il 16 settembre in 190 Paesi.

In Vertigine la cantautrice è stata affiancata dal duo di producer “elettronici” Altarboy, formati da Attilio Tucci e Sergio Picciaredda che hanno già collaborato in precedenza per le musiche della serie Netflix, e che hanno lavorato alla produzione di questo brano con Antonio Filippelli.

Ecco le parole della cantautrice nel parlare del pezzo: