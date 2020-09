A star is born in tv, stasera: le canzoni del film

Di Alberto Graziola martedì 15 settembre 2020

A star is born, canzoni del film con Lady Gaga e Bradley Cooper

A star is born andrà in onda questa sera in tv, in prima serata, su Canale 5. Il film interpretato da Lady Gaga e Bradley Cooper è stato un successo al box office e applaudito dalla critica, candidato e vincitore in diverse categorie ai Golden Globes e Oscar (tra cui la miglior canzone, Shallow).

Vediamo insieme qualche curiosità sul grande riscontro di vendite della colonna sonora della pellicola.

A Star Is Born è l'album della colonna sonora dell'omonimo film musicale del 2018, interpretato dalle sue star Lady Gaga e Bradley Cooper. È stato pubblicato il 5 ottobre 2018 da Interscope Records. Gaga e Cooper hanno collaborato all'album della colonna sonora con un assortimento di musicisti country, tra cui Lukas Nelson, che recita anche nel film come membro della band di Cooper. Per le canzoni più pop nella colonna sonora, Gaga ha collaborato con DJ White Shadow. La colonna sonora include anche contributi di Jason Isbell, Mark Ronson, Diane Warren e Andrew Wyatt di Miike Snow. Commercialmente, ha raggiunto la vetta delle classifiche in più di 15 paesi, ottenendo certificazioni di oro e platino da molti di loro e vendendo oltre sei milioni di copie in tutto il mondo. Il brano "Shallow" è stato pubblicato come singolo principale della colonna sonora il 27 settembre 2018, mentre "Always Remember Us This Way" e "I'll Never Love Again" hanno ricevuto anche un rilascio, in versione limitata, in alcuni paesi.

A Star Is Born è stato nominato per un totale di sette Grammy Awards, vincendo la migliore performance di gruppo/duo pop e miglior canzone scritta per Visual Media per la canzone "Shallow".

A Star Is Born ha debuttato in vetta alla Billboard 200 degli Stati Uniti con 231.000 unità equivalenti, comprese 162.000 vendite di album puri. Ha avuto la più grande settimana di vendite complessive per una colonna sonora da tre anni, ed è il quinto album numero uno di Gaga negli Stati Uniti, nonché il primo di Cooper. Oltre alle vendite di album puri, A Star Is Born ha guadagnato 37.000 unità equivalenti di streaming.

La colonna sonora ha trascorso una seconda settimana al numero uno con 143.000 unità equivalenti(86.000 vendite pure), ed è diventata il secondo album di Gaga in cima alla classifica per due settimane consecutive dopo Born This Way (2011). Ha poi mantenuto il vertice del paese per la terza settimana consecutiva con 109.000 unità equivalenti (61.000 vendite pure), diventando la prima colonna sonora da High School Musical 2 nel 2007 a raggiungere la vetta della classifica per le prime tre settimane. Inoltre, è diventato l'album in cima alle classifiche più longevo di Gaga nel paese. A Star Is Born è stato scalzato una settimana dopo da Sì di Andrea Bocelli.

La Recording Industry Association of America (RIAA) lo ha certificato doppio disco di platino per la vendita di oltre due milioni di unità equivalenti ad un album ed entro marzo 2019, anche le vendite pure hanno superato il milione di copie. Dopo la 91esima edizione degli Academy Awards, la colonna sonora è tornata in cima alla Billboard 200 per una quarta settimana non consecutiva con 128.000 unità equivalenti (76.000 vendite pure) nella classifica datata 9 marzo, diventando l'album numero uno di Gaga più longevo nel mondo. Ad agosto 2019, aveva venduto 1.148.000 copie negli Stati Uniti.

Esistono due versione del disco, una con i dialoghi degli attori e un'altra con solo le canzoni del film:

1. "Black Eyes"

2. "La Vie en rose"

3. "Maybe It's Time"

4. "Out of Time"

5. "Alibi"

6. "Shallow"

7. "Music to My Eyes"

8. "Diggin' My Grave"

9. "Always Remember Us This Way"

10. "Look What I Found"

11. "Heal Me"

12. "I Don't Know What Love Is"

13. "Is That Alright?"

14. "Why Did You Do That?"

15. "Hair Body Face"

16. "Before I Cry"

17. "Too Far Gone"

18. "I'll Never Love Again" (film version) (radio edit)

19. "I'll Never Love Again" (extended version) (radio edit)