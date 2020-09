Buongiorno, Gigi d'Alessio ft. G-CREW: ecco il video ufficiale (testo)

lunedì 14 settembre 2020

Gigi D'Alessio insieme a Vale Lambo, Mv Killa, Coco, Lda, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Lele Blade, Clementino, Geolier e Samurai Jay nel video di "Buongiorno"

E' uscito il video ufficiale di "Buongiorno", singolo di Gigi d'Alessio in collaborazione con Vale Lambo, Mv Killa, Coco, Lda, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Lele Blade, Clementino, Geolier e Samurai Jay.

In apertura post la clip, a seguire il testo della canzone, presente nell'ultimo omonimo disco del cantante, Buongiorno.

[Intro: Vale Lambo]

Uh, uh, uh, uh, uh

La, la, la, la, la

[Strofa 1: Vale Lambo]

Buongiorno

Songo 'e Napule, quale bon ton (Bon ton)

Stammo 'e casa dint''o rione (Ni-no)

'O cumpagno è nu buono guaglione (Yeh-eh)

[Strofa 2: MV Killa]

Buongiorno

Oggi sento 'o bene 'int'a ll'aria

Tengo tutt''e penziere luntane, mhm

Pe' chi cumbatte tutt''o munno già da lunnedì (Yeah)

Pe' chi nun te cchiù 'e suogne e manco 'a fantasia

[Strofa 3: CoCo]

Buongiorno

Anche se non dormo mai, ti racconterò un sogno

Ora che i miei guai, lo sai, sono solo un ricordo

Non ritorno giù

[Strofa 4: LDA]

Buongiorno

Si tu tiene bisogno sto ccà (Sto ccà)

Si ce tiene tu nun me lassà (Ah)

Chistu mare ca po' vò alluccà

Cu na vocca salata me viene a scetà

[Strofa 5: Enzo Dong]

Buongiorno a Higuain, buongiorno a Marì

Buongiorno, tutt''е notte po' se fa matina

Buongiorno Donguanella е tutt''o rione mio

A chi nun tene 'a casa e po' sta 'mmiez''a via

Buongiorno alla bona anema d''a nonna mia

Buongiorno pure all'ex guagliona mia

Buongiorno a tutt''e nemice ca almeno so cchiù overo 'e chi prima era cumpagno mio

Enzo Dong

[Strofa 6: Franco Ricciardi]

Buongiorno, songo 'e sette (Eh)

Faccio tarde a faticà

A casa stanno 'e figlie (Eh)

'O juorno buono aggià purtà

[Ritornello: Gigi D'Alessio]

Tutt''e napulitane vulimmece cchiù bene

Stennimmece na mano

Ca nun ce sta nisciuno carnale comme a nuje

E cammenammo appede p''e viche d''e quartiere

E quanno ce sta 'o sole purtammece 'e criature

P''a villa comunale comme a tant'anne fa

[Strofa 7: Lele Blade]

Yeah

Buongiorno a chi comme a me se sceta e corre areto 'e suonne

L'obiettivo è dà valore a chi me trovo attuorno

Aggio deciso 'e me fa strada c''o dialetto

E mo 'a tavola ch''e gruosse pure Napule s'assetta

Nuje fino e ccà senza università (Yeah)

'A gente giudica p''e sorde o p''a notorietà

Si nun sî ommo, rimane uno comme n'ato

Può essere magistrato, dottore, avvocato

[Strofa 8: Clementino]

Buongiorno a chi tene 'a capa spostata (Yeah)

Buongiorno pe' chi nun vò cchiù pazzià

A chi cerca 'a via ma chi tene 'o mare

Già sape sempe addò l'addà truvà

Chi fa na vita sbandata

C'ha faticato 'int''o cavere e nun s'assetta a 'sta tavola

E chesta è Napule, fratemo

Chi è affunnato ma cu tutt''e panne e nun sape nuotà

E chi fa a piezze 'o rusario, nun vò cchiù prià

[Strofa 9: Geolier]

Buongiorno pure a chi vò c''a matina nun me sceto

Buongiorno a chi c'aggio ditto c''o facevo e nun 'o credeva

Guaglione suonano a Posillipo, nuje simmo simile

Picciò dentr''e canzone meje adoppo po' s'indentificano

'A strada bbona oppure giusta ccà è nu bivio

Ca nun leggono 'e libbre ma perfezionano 'a mira

T'hê maje chiesto pecché studie e uno comme me fatica

Perché ccà vivimmo ancora ch''e valore e ch''e principie

[Strofa 10: Samurai Jay]

Buongiorno mon amour

Anche se con me non ci sei più (Ah)

Ti dedico una canzone da ascoltare se sei giù (Oh)

Buongiorno alla città che porto con me ovunque vado (Ah)

E anche se sono lontano

Il mio cuore resta là

[Ritornello: Gigi D'Alessio]

Tutt''e napulitane vulimmece cchiù bene

Stennimmece na mano

Ca nun ce sta nisciuno carnale comme a nuje

E cammenammo appede p''e viche d''e quartiere

E quanno ce sta 'o sole purtammece 'e criature

P''a villa comunale comme a tant'anne fa

Tutt''e napulitane