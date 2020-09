Per Madonna, oggi le popstar devono provocare polemiche se vogliono fare carriera

Di Alberto Graziola sabato 12 settembre 2020

Madonna parla di come i tempi siano cambiati, per le popstar, via Instagram

I tempi sono cambiati e quello che vent'anni fa era giudicato scandaloso o avrebbe fatto sbarrare gli occhi ai benpensanti, oggi passerebbe probabilmente inosservato. E la stessa Madonna, recentemente, ha sottolinea proprio le diversità tra i periodi storici. Via Instagram ha dichiarato:

"La gente si è arrabbiata così tanto per le cose che ho fatto, dal mio video di 'Like A Prayer' alla mia gonna che volava accidentalmente via ai primi MTV Awards con una parte del mio sedere esposta. Voglio dire, puoi immaginarlo oggi? Devi avere il sedere esposto se vuoi una carriera in questo momento"

Provocazioni, video spesso sempre più espliciti e testi delle canzoni create, spesso, per diventare virali o stupire. Come possiamo dare torto, in questo caso, alla regina del pop?

La cantante, intanto, ha confermato di essere al lavoro su un biopic incentrato sulla sua vita:

“Così tante persone hanno provato a fare questo film e ho minacciato di bombardare le loro case. Ovviamente stavo scherzando. Non farei mai una cosa del genere. Ma chi può raccontare la mia storia oltre a me?"

Via | ContactMusic