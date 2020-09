Il Volo, 10 anni insieme: stasera in tv il concerto da Matera (la scaletta delle canzoni)

Di Alberto Graziola venerdì 11 settembre 2020

Sarà in replica questa sera su Canale 5, “Il Volo – 10 anni insieme”, lo speciale che celebra la straordinaria carriera del trio che ha scalato le classifiche internazionali e venduto oltre 2 milioni di dischi in tutto il mondo. Il concerto evento andò in onda, per la prima volta, lo scorso 19 novembre 2019.

Nella serata evento le immagini del concerto tenutosi nella suggestiva Matera: nella fantastica cornice della “Città dei Sassi”, le tre incredibili voci di Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, accompagnate dall’Orchestra della Magna Grecia e dal violinista Alessandro Quarta, hanno portato in scena i successi del proprio repertorio, da pezzi inediti a grandi classici della tradizione italiana fino a evergreen americani. Tra i brani in scaletta: le sanremesi “Musica che resta” e “Grande amore”, le cover di “Il Mondo” (Jimmy Fontana), “Un amore così grande” (Claudio Villa), “Granada”, “Surrender - Torna a Surriento”, “E penso a te” (Lucio Battisti), “She's Always a Woman” (Billie Joel), “No puede ser”, “Volare” (Domenico Modugno), “My Way” (Frank Sinatra) e “Almeno tu nell’universo” (Mia Martini).

Per festeggiare l’anniversario del celebre trio italiano, Canale 5 mostrerà anche i momenti più importanti ed emozionanti che hanno contraddistinto il loro percorso musicale, iniziato nel 2009 da giovanissimi.

Una carriera in vertiginosa ascesa che ha portato Il Volo a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, vincere il Festival di Sanremo a soli 20 anni, registrare sold out in luoghi culto come l’Arena di Verona o il Radio City Music Hall di New York e cantare a Panama per Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù.

Ecco a seguire, la scaletta della serata:

- Il mondo

- Un amore così grande

- E penso a te (Ignazio)

- She's always a woman (Gianluca)

- No puede ser (Piero)

- Nel blu dipinto di blu

- People

- My way

- Musica che resta

- Smile

- Almeno tu nell'universo

- Caruso

- Mi mancherai (tema de Il Postino)

- Arrivederci Roma

- Where do i begin (Love Story)

- A chi mi dice

- O sole mio

- Libiamo ne i lieti calici

- Nessun dorma

- Grande amore