Margherita Vicario tra tv, cinema e musica: gli appuntamenti da "Nero a metà 2" ai live

Di Alberto Graziola giovedì 10 settembre 2020

Margherita Vicario tra musica, cinema e televisione: gli impegni della cantante

Margherita Vicario si divide tra cinema e musica: i due mondi si affiancano costantemente senza soluzione di continuità mentre proseguono gli appuntamenti musicali della sua lunga estate live. Infatti l’artista è pronta a sbarcare al Lido di Venezia. Il suo brano inedito “The wisest man on earth” fa parte infatti della colonna sonora del film-documentario The Rossellini’s: la pellicola - racconto della saga familiare dei Rossellini a partire dal nonno Roberto - chiuderà la Settimana Internazionale della Critica a Venezia nella giornata di domani, venerdì 11 settembre.

È anche il momento per Margherita di tornare sugli schermi televisivi: questa sera al debutto la seconda stagione della fiction di Rai 1 Nero a metà, dove interpreta il ruolo della Sovrintendente Cinzia Repola, affiancando nel cast il protagonista Claudio Amendola.

La scorsa domenica era presente a Heroes, il grande evento live in streaming a sostegno dei lavoratori dello spettacolo: all’Arena di Verona ha interpretato tre dei suoi successi, Mandela, Giubbottino e il suo nuovo singolo Piña Colada. Proprio in occasione di Heroes si è cimentata inoltre nel ruolo di host nella Creator’s Room.

Continua, infine, il tour estivo di Margherita Vicario, prodotto da DNA Concerti, tra i festival e le rassegne più importanti d’Italia. Gli appuntamenti di questa settimana saranno stasera, 10 settembre, a Cuori Impavidi, la rassegna all’Idroscalo di Milano, e domenica 13 settembre al Future Vintage Festival, a Padova.

In questi speciali live, Margherita si esibisce con una band al completo, presentando per la prima volta sul palco i successi del 2020, ma durante il set trovano spazio anche i brani del primo album, riarrangiati per l’occasione. Il pubblico ha già dimostrato grande entusiasmo durante la prima parte del tour di Margherita, che ha offerto ai fan uno show più strumentale nella prima parte e dai tratti più urban, con alcune sequenze in base, nella seconda.

10 settembre 2020 Milano - Cuori Impavidi

12 settembre 2020 Acquaviva (SI) - Live Rock Festival

13 settembre 2020 Padova - Future Vintage Festival

18 settembre 2020 Modena – Indie Festival

23 settembre 2020 Genova – Aspettando Goa Boa XXII

24 settembre 2020 Torino - Premio Buscaglione