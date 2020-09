RTL 102.5 Power Hits Estate, la conferenza stampa: tutte le dichiarazioni

Di Alberto Graziola mercoledì 9 settembre 2020

Stasera a partire dalle ore 20.35 all’Arena di Verona si svolgerà un evento unico ed irripetibile: “RTL 102.5 Power Hits Estate" il grande appuntamento con la musica live che decreterà il tormentone dell’estate 2020. La serata presentata da Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese con la straordinaria partecipazione di Mara Maionchi, sarà trasmessa in diretta su RTL 102.5 (canale 36 del DTT e 736 di Sky), e per la prima volta su Sky Uno – sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV – su TV8 e su www.rtl.it.

Lo spettacolo si potrà seguire anche sui social di RTL 102.5 e quest’anno live anche su TikTok. La serata si svolgerà in un’Arena completamente vuota e senza pubblico, e illuminata in modo unico.

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'evento.

Il sindaco di Verona commenta: "Siamo a pochi metri di distanza e a poche ore dall'inizio del Power Hits. Un evento che stiamo aspettando dall'inizio dell'estate, che va a concludere questa estate diversa. Una ripartenza vera e propria. Ho visto l'Arena e una predisposizione di luci e immagini unica. Vedremo un'Arena come non l'abbiamo mai vista. Il 14 ripartiranno le scuole, finalmente con questa nuova normalità. Questa sera sarà la festa della musica che riparte"

Ci saranno 42 esibizioni e 50 artisti.

Direttore di Tv8, Remo Tebaldi: "Per noi è una grandissima operazione, rinnovo una partnership consolidata da anni con Rtl. E' la festa di fine estate e l'inizio di una nuova stagione musicale. Per la prima volta, per Sky, manderemo un altro evento insieme oltre alla finale di X Factor. Credo che sarà una grandissima festa. Ho visto le prove generali, sarà uno spettacolo unico. Non è mai stato fatto un evento del genere, con un mastodontico dispiego di luci. Ringrazio Rtl, Verona, noi siamo molto contenti e soddisfatti".

Lorenzo Suraci prende la parola: "L'Arena vuota l'abbiamo pensato mesi fa, non realizzare l'evento mi sembra ci manchi qualcosa. Visti i rapporti con Tebaldi e con Sky, il passo è stato molto semplice. La produzione l'avevamo già immaginata e ideata. E' bastata una semplice telefonata per suggellare questo simul cast. Non avremo e non abbiamo un euro di incasso col pubblico, è un investimento che facciamo noi"

Solo 4 spot di pochi secondi nel corso della serata e della diretta di quasi 4 ore.

Angelo Baiguini: "Per me è la quarta volta ma è una serata diversa, unica. Questo 2020 ci ha cambiato ma non ha cambiato la voglia di rimanere in contatto con il nostro pubblico. La vicinanza al nostro pubblico è dimostrata dalla diffusione su tutti i mezzi possibili, anche su Tik Tok. Questo appuntamento sarà possibile vederlo da un punto di vista diverso. Una grande festa della musica. Io e Mara ci occuperemo delle parti più istituzionali. Matteoe Fabrizio saranno i bveri dj"

Fabrizio Ferrari: "La musica non si è mai fermata, ci ha sorpreso ancora una volta".

Matteo Campese: "Abbiamo visto cambiare le posizioni e il contributo vivo e vero di tutti gli ascoltatori. Vedere un'Arena così spoglia ma così viva fa davvero impressione"

Mara Maionchi: "Sono molto contenta di partecipare a questa manifestazione colossale. La musica è rimasta sempre al centro dell'attenzione, sono molto onorata e spero così piena di musica da essere felice".

Andrea Bocelli canterà Nessun dorma nell'Arena e Perfect nella versione duetto con Ed Sheeran.

Power Hits Fimi da giugno ad agosto è stato assegnato a Karaoke di Boomdabash e Alessandra Amoroso. Il singolo indipendente a I am on my away di Bob Sinclar.

Il premio per l'album più venduto a Persona di Marracash. Quello internazionale ad Andrea Bocelli.

I premi verranno ritirati nel retro palco e non consegnati fisicamente sul palco.

Appuntamento a questa sera alle 20.35.