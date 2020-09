6ix9ine, il nuovo album TattleTales: le previsioni di vendita crollano e il rapper polemizza

Di Alberto Graziola martedì 8 settembre 2020

6ix9ine, l'album TattleTales delude le aspettative di vendita del rapper?

E' uscito il nuovo album di 6ix9ine intitolato TattleTales e, in base alle prime previsioni, sembrava assicurato un grandissimo riscontro di vendite. Un esordio boom che si doveva aggirare intorno alle 150.000 copie solo nella prima settimana. E invece non sarà così.

Un nuovo rapporto di HitsDailyDouble, pubblicato lunedì (7 settembre), dice che il rapper di Brooklyn potrebbe fare il suo esordio tra 40.000-50.000 copie nei primi sette giorni. Un terzo di quanto annunciato e previsto. Nessuna vetta, quindi, in base a questi calcoli recenti. Se i numeri rimarranno tali, il nuovo album di Big Sean, Detroit 2, potrebbe detronizzare Folklore di Taylor Swift dal primo posto, dopo settimane di dominio.

E 6ix9ine non sembra averla presa bene. Il rapper si è lamentato di non essere stato sostenuto sufficientemente dall'industria musicale: il suo nuovo album non viene visualizzato nelle nuove pagine musicali di Apple Music e Spotify.

Dovrei essere di buon umore, ma sono di cattivo umore. L'album è appena uscito, ieri. Sto guardando tutti questi [servizi di streaming] ... ci hanno completamente escluso. Tutto quello che sto dicendo è che ci avete già portato via la radio...

Ora, sembra che TattleTales debutterà al numero 3, nella migliore delle ipotesi, quando la classifica Billboard 200 sarà annunciata la prossima settimana.