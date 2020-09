Francesco Renga, Insieme Tour 2021: le date del nuovo tour teatrale

Francesco Renga tornerà ad esibirsi dal vivo l'anno prossimo con l'Insieme Tour, una tournée che, a partire precisamente da maggio 2021, lo vedrà protagonista nei principali teatri italiani.

Nelle dichiarazioni ufficiali, il cantautore bresciano ha manifestato un po' di emozione nel comunicare ufficialmente i suoi nuovi concerti, in quest'anno fortemente condizionato dalla pandemia di COVID-19:

Mai come questa volta programmare un nuovo tour mi provoca così tante emozioni, tanta è la voglia di tornare a cantare per la mia gente, con la mia gente! Finalmente sperare di poterli abbracciare tutti e magari non solo con lo sguardo. È un po' come tornare a vivere, una vera e propria epifania...