Pusher Love: il nuovo singolo di Livio Cori con Enzo Dong (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca sabato 5 settembre 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Livio Cori.

Dal 4 settembre, è disponibile il nuovo singolo di Livio Cori, intitolato Pusher Love, che vede la collaborazione di Enzo Dong.

Pusher Love è il primo singolo estratto da Femmena, il nuovo album di Livio Cori che verrà pubblicato in un modo originale. Ogni traccia, infatti, verrà "sbloccata" ogni due settimane, fino a novembre. Per ora, è stata resa nota solo la tracklist della Parte Uno dell'album: Pusher Love, Niente Storie, O' Male, Vulesse e la title-track Femmena.

Per quanto riguarda Pusher Love, Livio Cori ha parlato del duetto con Enzo Dong con queste dichiarazioni:

Il brano è una bella "tamarrata d’amore", detto in maniera autoironica. Io ed Enzo ci siamo divertiti molto a scriverlo. La scelta iniziale è stata quella di unire due nostre caratteristiche forti: la mia inclinazione a parlare di donne nelle canzoni e il suo immaginario da rapper di strada. Entrambi, inoltre, abbiamo partecipato a Gomorra - La Serie come musicisti e attori e, in qualche modo, anche questa esperienza condivisa ha influito sull'atmosfera musicale del brano.

Di seguito, trovate il testo di Pusher Love; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere il lyric video ufficiale.

Livio Cori feat. Enzo Dong - Pusher Love: il testo

Uh, uh, uh, maro'

Sta uagliona mo che bbo

A me che bbo

Dice n'a penz

Uh, no, nun è cosa

Tengo sempe 'e guardie ncuollo

'E guardie ncuollo

Puort pacienza.

Uh, uh, teng duje telefoni

Uh, uh, uno è buono e l'lato no

Squilla sulamente 'e notte

E 'o vonno sempe n'ata vota

Ma nun è cosa

Mo sto cu n'ata ca me trase int 'e direct

'A dico nun ce sta niente

Ma nun me da maje retta

É nu guardio 'ncuollo

Ma nun sto vennenno 'a robba

Spaccio sulamente ammore

Sulo ammore

No, nun pozzo fa tarantelle

Stacco 'a linea o me trovo n'terra.

Uh, uh, uh, maro'

Sta uagliona mo che bbo

A me che bbo

Dice n'a penz

Uh, no, nun è cosa

Tengo sempe 'e guardie ncuollo

'E guardie ncuollo

Puort pacienza

Uh, uh, marò

Uh, uh, 'e guardie 'ncuollo.

Frate che riavl sceng te' sser

C'a facimmm 'nziem

Sta uaglion me sta guardann

Comm'e carabbienier

Fra papà me dicett, 'nta fa cu chella 't avvlen

Agg vennut già 'o cor mij

Comm 'a drog int 'o quartier

'Nta fa che mariuol

Simm nuje 'e mariuol

T arrubbamm 'nta casa

Tras rint 'o cor tuoje

Uh mamma santa, i carrabba

La bamba e vec t'e sser

Senti, rambabambambambam

Fann chest pe mestier

Come chi vende la gasolina

Fra sott 'a casa mia

Come canta la gasolina

Abball sott'a casa mia.

'O bbuo nu poc

Comm a na drog

Pecchest ven addu me

Rammell mo

Comm a na drog

Sap ca song je 'o pusher

'O bbuo nu poc

Comm a na drog

Pecchest ven addu me

Rammell mo

Comm a na drog

Sap ca song je 'o pusher.

Uh, uh, uh, maro'

Sta uagliona mo che bbo

A me che bbo

Dice n'a penz

Uh, no, nun è cosa

Tengo sempe 'e guardie ncuollo

'E guardie ncuollo

Puort pacienza

Uh, uh, marò

Uh, uh, 'e guardie 'ncuollo

Puort pacienza.