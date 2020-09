Fred De Palma salta i SEAT Music Awards 2020 per febbre

Fred De Palma non sarà presente alla seconda serata dell'edizione 2020 dei SEAT Music Awards, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, in onda questa sera su Rai 1.

Il rapper ha deciso di giustificare subito la propria assenza, condividendo due Instagram Stories sul proprio profilo ufficiale:

Ciao a tutti, questa sera non sarò presente ai SEAT Music Awards poiché da qualche giorno ho la febbre e nella sicurezza di tutti finché non avrò gli esiti degli accertamenti rimarrò a casa. Inutile dirvi quanto tenessi a essere su quel palco, seguirò il programma in tv. Sosteniamo la musica, un abbraccio.

Con la successiva storia di Instagram, Fred De Palma ha tranquillizzato i fan circa le proprie condizioni di salute:

Non vi avrei detto di febbre ecc... se non fosse stato necessario per giustificare la mia assenza di stasera, comunque state tranquilli, è tutto ok.