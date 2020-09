Vale Lambo: Come il mare è il nuovo album

Di Fabio Morasca sabato 5 settembre 2020

Il secondo album del rapper napoletano.

A partire dal prossimo 25 settembre, sarà disponibile il nuovo album di Vale Lambo, il rapper napoletano reduce dalla recente pubblicazione del singolo Statt Zitt.

L'album, di cui è già attivo il pre-save su Spotify, si intitola Come il mare e sarà disponibile in digitale, in CD e in vinile autografato in esclusiva per Amazon.

In Come il mare, saranno presenti molte collaborazioni: Luchè, Carl Brave, Madman, CoCo, Lele Blade, Franco Ricciardi, Geolier, Dani Faiv e Nayt. Le produzioni, invece, sono a cura di Yung Snapp, Niko Beatz e Valerio Nazo.

Come il mare arriva a due anni di distanza dal primo album di Vale Lambo, Angelo, pubblicato con Dogozilla, l'etichetta fondata da Don Joe.

Vale Lambo, rapper napoletano di 29 anni, ha esordito a 17 anni nel collettivo 365muv, con il brano È meglio pe’ loro, ma è con il duo Le Scimmie, formato con Lele Blade, che si è fatto conoscere al grande pubblico, con l’album El Dorado. Il primo singolo da solista di Vale Lambo, Vita cà fugge, risale al 2012.

Vale Lambo, recentemente, ha anche partecipato al nuovo progetto discografico di Gigi D’Alessio, Buongiorno, album per il quale il cantautore ha collaborato con molti artisti dell'attuale scena urban napoletana.

Di seguito, trovate la tracklist di Come il mare.

Vale Lambo - Come il mare: la tracklist

1 'Nfaccia

2 Pe' sempe

3 Houdini feat. Dani Faiv

4 Che teng' 'a vedè feat. Luchè

5 Kaioshin

6 Gotti feat. Madman

7 Neve feat. Carl Brave

8 Roma feat. CoCo & Nayt

9 Solo Piano

10 'O mare

11 'Nnammurat' 'e te feat. Franco Ricciardi

12 Valentino feat. Geolier

13 Come il mare

14 Statt Zitt

15 Tam feat. Lele Blade

16 Abbracciami